In einem richtungsweisenden Sanierungsprojekt hat Kaldewei zusammen mit dem 25hours Hotel Bikini Berlin gezeigt, wie Kreislaufwirtschaft im Projektgeschäft erfolgreich funktionieren kann. Für das Refurbishment-Konzept hat der Westfälische Premium-Badhersteller nun den Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) 2026 erhalten. Er würdigt das Zusammenspiel von Produktaufbereitung und Kreislaufwirtschaft und hebt insbesondere Kaldeweis innovative Verbindung von Langlebigkeit und Produktdesign in einem Segment hervor, das bislang vorrangig auf den Einbau neuer Produkte setzte. Das Projekt im 25hours Bikini Berlin demonstriert laut Begründung der Jury beispielhaft, wie industrielle Prozesse genutzt werden können, um Cradle-to-Cradle-Prinzipien im großen Maßstab umzusetzen und neue Standards für eine nachhaltige Modernisierung zu etablieren. Statt die bestehenden Produkte im Zuge der Modernisierung zu entsorgen, wurden diese demontiert, an den Hersteller zurückgeführt und in einem mehrstufigen industriellen Prozess umfassend erneuert. Anschließend kamen sie als vollwertige, hochwertige Refurbished-Produkte erneut im Hotel zum Einsatz. Gegenüber der Neuproduktion konnten so rund 65 Prozent der CO₂-Emissionen eingespart und erhebliche Mengen an Primärrohstoffen geschont werden. www.kaldewei.de