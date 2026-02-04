Haben Sie schon mal Naturkosmetik getestet? Pflanzenbasierte Natural Beauty erfreut sich zunehmender Beliebtheit, quer durch alle Altersklassen. Wir stellen Ihnen bewährte und neue Produkte vor, aber auch Initiativen für eine nachhaltigere Welt.

Stören Sie die Müllmengen, die regelmäßig im Bad anfallen? Reagiert Ihre Haut empfindlich auf synthetische Substanzen? Oder fühlen Sie sich bei dem Gedanken nicht wohl, dass die Umwelt belastet wird, damit Sie Ihre Hautpflegeroutine beibehalten können? Was auch immer Ihre Beweggründe sein mögen: Es ist eine gute Idee, beim Kauf von Kosmetikproduketen auch mal eine natürliche, nachhaltige Variante auszuprobieren. Längst reagieren die Hersteller immer differenzierter auf die wachsende Nachfrage und die Pflege-Power, die in den Produkten steckt, steht der von klassischen Wirkstoffen nicht mehr nach. Die Auswahl an Naturkosmetik wird immer größer, vom Alltagsprodukt bis zur Luxuscreme, und viele konventionelle Hersteller erweitern ihr Angebot um Linien mit Naturkosmetik. Auch beim Make-up hat sich viel getan. Die Lippenstifte, Lidschatten und Nagellacke halten in Sachen Deck- und Leuchtkraft mit klassischen Produkten locker mit.

Aus bio-zertifiziertem Anbau

Doch wie findet man das richtige Produkt? Als erste Orientierung können die Siegel anerkannter Prüfinstanzen dienen (siehe Kasten unten). Auch ein Blick auf die Website der Marken ist aufschlussreich, denn dort werden die Standards oft detailliert erläutert.

Werden die Inhaltsstoffe nur auf der Verpackung angegeben, ist die Nachvollziehbarkeit der Herstellung nämlich schon schwieriger. „Made in Germany“ oder „Made in Europe“ bedeuten relativ kurze Transportwege, die die Umwelt weniger belasten, ebenso wie recycelbare Verpackungen. Aufwendige Umkartons, wie sie früher bei Kosmetika üblich waren, werden ohnehin immer seltener. Das wichtigste aber sind die Inhaltsstoffe, die verwendet werden. Meist wirken ausgesuchte natürliche Wirkstoffe in Verbindung mit hochwertigen Pflanzenölen, um der Haut Feuchtigkeit und Vitalität zu verleihen. Sich mit den Geschichten der verschiedenen Naturkosmetikmarken zu beschäftigen, ist lohnenswert.

GESICHT

Eine Creme für alles? Lieber nicht! Je nach Hautpartie und Hautzustand sollten Sie mehrere Produkte parat haben und verwenden.

Korres Die Greek Yoghurt Pflege-linie mit Smart Yoghurt-Technologie regeneriert und geht aktiv gegen sichtbare Anzeichen empfindlicher Haut vor, wie etwa eine geschwächte Hautbarriere, ein unausgeglichenes Mikrobiom,

Trockenheit und Spannungsgefühle.

40 ml, 34,90 €. de.korres.com Andrea Dablander Ackerminze, Rosmarin und Weißtanne sind die Hauptakteure des belebenden Tonikums „Kraft“. Es klärt Unreinheiten, aktiviert den Hautstoffwechsel, fördert die Regeneration und duftet wunderbar balsamisch-waldig, frisch und minzig. 100 ml, 29,90 €. www.andreadablander.com WHEN NINO MEETS LELLA Vier Pflanzenöle – Avocadokern-, Hanf-, Jojoba- und Traubenkernöl – spenden in der Nachtcreme Feuchtigkeit und regenerieren die Haut über Nacht. Vitamin E versorgt zusätzlich mit zellregenerierenden Antioxidantien. 30 ml, 49,95 €. www.ninella.shop

Körper

Auch für die verschiedenen Körperpartien müssen Sie nicht auf natürliche Wirkstoffe verzichten. Vom Körperöl bis zum veganen Nagelset bieten sich nachhaltige, umweltfreundliche Produkte für die Körperpflege.

Für Problemfälle Hautpartien, die sehr trocken, schuppig oder irritiert sind, zu Juckreiz oder Pilz neigen, pflegt und lindert das milde Manukaöl von Cobicos. Neben zwei Prozent ätherischem Manukaöl enthält es auch Totarol, ein starkes Antioxidans, das die Haut vor schädigenden Umwelteinflüssen wie UV-Licht schützt. 50 ml, 23,90 €. www.cobicos.de Frischegefühl Die Deo Mousse von That’s me Organic setzt auf die Kraft pflanzlicher Inhaltsstoffe. Bio-Kokosöl, pflegende Sheabutter und natürliche Mineralien sorgen für langanhaltende Frische. Die samtig-leichte Mousse schmilzt beim Auftragen und zieht schnell ein. Ohne Aluminium oder synthetische Duftstoffe. 50 ml, 17,90 €. www.thatsme.organic Aus veganem Apfelleder besteht das Maniküre-Set von Zwilling Beauty. Es wird ressourcenschonend aus Apfeltrester gefertigt, einem Nebenprodukt der Saft- und Lebensmittelproduktion. Das Material ist so strapazierfähig wie Echtleder. Erhältlich in sattem Grün, Schwarz und edlem Grau mit Premium Tools in Gold. 6-teilig, 249,95 €. www.zwillingbeauty.com

Biosiegel

Natrue ist ein überprüfbarer, internationaler Standard für echte Natur- und Biokosmetik. Die zertifizierten Produkte bestehen zu 100 Prozent aus natürlichen, naturnahen und naturidentischen Substanzen. Das Siegel bekommen nur Marken, die sich für die Herstellung von Natur- und Biokosmetik einsetzen. www.natrue.org

ist ein überprüfbarer, internationaler Standard für echte Natur- und Biokosmetik. Die zertifizierten Produkte bestehen zu 100 Prozent aus natürlichen, naturnahen und naturidentischen Substanzen. Das Siegel bekommen nur Marken, die sich für die Herstellung von Natur- und Biokosmetik einsetzen. www.natrue.org BDIH Kontrollierte Natur-Kosmetik In Produkten mit diesem Prüfzeichen werden natürliche Rohstoffe wie pflanzliche Fette, Kräuterextrakte oder ätherische Öle aus kontrolliert biologischem Anbau oder Wildsammlung verwendet. Tierische Inhaltsstoffe wie Honig sind erlaubt, Rohstoffe aus toten Wirbeltieren, z. B. Kollagen, nicht. Silikone, Mikroplastik u. ä. sind ebenso verboten. www.kontrollierte-naturkosmetik.de

Kontrollierte Natur-Kosmetik In Produkten mit diesem Prüfzeichen werden natürliche Rohstoffe wie pflanzliche Fette, Kräuterextrakte oder ätherische Öle aus kontrolliert biologischem Anbau oder Wildsammlung verwendet. Tierische Inhaltsstoffe wie Honig sind erlaubt, Rohstoffe aus toten Wirbeltieren, z. B. Kollagen, nicht. Silikone, Mikroplastik u. ä. sind ebenso verboten. www.kontrollierte-naturkosmetik.de COSMOS Das Siegel gibt es in zwei Stufen. Cosmos Natural kennzeichnet Naturkosmetik, Cosmos Organic Biokosmetik bewertet noch strenger, das Produkt muss zu 95 Prozent aus Bio-Pflanzenteilen bestehen. Tierversuche sowie gentechnisch veränderte und synthetische Stoffe sind verboten. www.ecocert.com

Seren sind die Power-Tropfen unter den Kosmetika. Inzwischen gibt es kraftvolle Wirkstoffe auch in schonender pflanzlicher Variante in Bio-Qualität, etwa Bakuchiol statt Retinol. So profitiert auch empfindliche Haut.

Zur Zellerneuerung Pflanzliche Stammzellen aus Apfel, Argan, Traube und Alpenrose stimulieren im hypoallergenen Anti-Aging Konzentrat von Huut die Zellerneuerung und schützen vor antioxidativem Stress. Hyaluron durchfeuchtet. 30 ml, 175 €. www.huut-care.com

Hautschonend Die Bio-Formulierung des Adaptogen Retinal Serums von Ruhi ist dank einer Mischung aus entzündungshemmendem Safran und Berberitze sowie hautberuhigendem Allantoin und Bisabolol besonders verträglich. 30 ml, 69 €. www.ruhi-rituals.com

Gute Gründe gefällig?

Naturkosmetik – eine gute Wahl

Wohltat für die Haut Viele Menschen steigen auf Naturkosmetik um, weil ihre Haut im Lauf der Jahre empfindlicher auf Stoffe synthetischen Ursprungs reagiert. Natürliche Wirkstoffe sind meist sanfter zur Haut. Ein gutes Beispiel ist Bakuchiol, die pflanzliche Alternative zu Retinol. Zugleich arbeitet die Forschung an immer differenzierteren Methoden der Nutzung. Gerade im Bereich Stammzellen tut sich einiges.

Die Umwelt profitiert Pflanzen aus biologischem Anbau werden nicht mit Pestiziden oder Herbiziden behandelt. Davon profitiert nicht nur Ihre Haut, sondern auch Böden, Grundwasser und die vielen Bestäubertiere, die so wichtig sind für das Gedeihen der Natur – Stichwort Bienensterben. Auch der Verzicht auf Mikroplastik kommt der Umwelt und letztlich uns allen zugute. Schließlich wurden die Mini-Plastikteilchen schon in den entlegensten Teilen der Welt gefunden und landen über die Nahrungskette auch in unserem Körper, was zu gesundheitlichen Schäden führen kann.

Nachhaltig verpackt Auch die Verpackungen sind ein wesentlicher Faktor bei der Ökobilanz von Kosmetik. Aufwendige Tiegel, bunt bedruckte Kartonagen und eine Hülle aus Cellophan findet man ohnehin immer seltener in den Regalen von Drogerien und Parfümerien. Nicht immer ist eine auf den ersten Blick gute Lösung der Sache dienlich. Glasverpackungen etwa haben aufgrund ihres Gewichts eine schlechtere Öko-Bilanz. Erfolgt aber der Vertrieb über kurze Distanzen, schneiden sie wiederum besser ab. Außerdem sind sie unendlich recycelbar – und das zu 100 Prozent. Achten Sie auf das Recycling-Zeichen. Auch made in Germany bedeutet kurze Transportwege.

Soziale Verantwortung Manche Hersteller von Naturkosmetik setzen sich für faire Produktions- und Lieferketten in den Erzeugerländern ein oder unterstützen Umweltschutzprojekte vor Ort. Auch das Tierwohl spielt eine wichtige Rolle: Die meisten Naturkosmetiklinien sind vegan.

Zum Schutz der Meere Mit „Protect the Ocean“ hat die Kieler Naturkosmetikmarke Oceanwell vor zehn Jahren eine Initiative zum Schutz der Meere ins Leben gerufen. Schließlich sind Meeresalgen einer der wichtigsten Inhaltsstoffe ihrer Produkte. So konnten bereits rund 50 000 Euro für den Schutz mariner Lebensräume eingesetzt werden. Nun engagiert sich Oceanwell in einem neuen Projektgebiet: Auf der Atlantikinsel Boa Vista (Kapverden) unterstützt das Unternehmen erstmals die Turtle Foundation – und damit erneut ein Schutzprogramm für Meeresschildkröten.

Gemeinsam mit lokalen Gemeinden bekämpft die Turtle Foundation Wilderei, schützt Lebensräume und trägt zu Umweltbildung vor Ort bei. Finanziert wird die Initiative aus dem Verkauf der Produkte – etwa der sanften Gesichtscreme Tag & Nacht. mit fermentiertem Algenextrakt und natürlichem Meerwasser für mehr Feuchtigkeit, Schutz und Regeneration. 30 ml, 29,30 €. www.oceanwell.de

Kosmetik mit Pfandsystem

Die Naturkosmetikmarken Lavera und Kneipp sowie Logona und Santé von Logocos testen in einem einjährigen Pilotprojekt die Rücknahme von Verpackungen mit Pfand. Kunden können leere Kosmetiktiegel und -flaschen an mehreren Pfandautomaten im Großraum München abgeben und erhalten dafür 29 Cent pro Verpackung. Die Produkte sind entsprechend gekennzeichnet. Ziel ist es herauszufinden, wie ein geschlossener Verpackungskreislauf in der Kosmetikbranche gelingen kann. Das System soll die Rückgabe leerer Kosmetikverpackungen ebenso einfach machen wie die von Getränkeflaschen.

Die Kraft der Traube Die regenerierende und entschlackende 2 in 1 Transformationsmaske von Vinoble enthält Stammzellen aus Damaszener Rose und Traube sowie Bio-Traubenkernöl. Der Hydrating Face Mist mit Ingwer-Minz-Extrakt und Rosen-Limetten-Wasser erfrischt und mildert Pigmentflecken 50 ml, 199 €, sowie 100 ml, 59 €. www.vinoble-cosmetics.at

Hightech trifft Natur Einen naturbasierten Hightech-Ansatz verfolgt MBR mit seiner Linie „Premium Vert Nature“. Sie vereint moderne Wirkstoffforschung mit der regenerativen Kraft pflanzlicher Stammzellen. Die Haut wird gestärkt, geschützt und revitalisiert, der Alterungsprozess verlangsamt. Premium Set 62,5 ml, 290 €. www.mbr-cosmetics.de

Aufmacherbild: AdobeStock_VectorMine