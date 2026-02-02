Ein Angebot von www.redspa.de

Dienstag, 3. Februar 2026
StartINSIDE beauty
INSIDE beautyMesse

Mit Expertenwissen für den Handel

Von Redaktion
0
0
Ambiente 2025

Veränderung bleibt die einzige Konstante: Die wachsenden Herausforderungen im Markt verlangen nach neuen Geschäftsimpulsen und Mut zur Transformation. Die Conzoom Solutions Academy liefert praxisnahes Know-how für den Einzelhandel.

Wenn sich vom 6. bis 10. Februar 2026 die internationale Branche zur Ambiente, Christmasworld und Creativeworld trifft, bietet die Conzoom Solutions Academy wieder wertvolle Orientierung: FacheinkäuferInnen erwartet ein vielseitiges Programm mit Thementagen, Impulsen und praxisnahen Vorträgen – rund um die zentralen Herausforderungen der Konsumgüterwelt von morgen.

Ein Highlight ist sicherlich der Impuls-Vortrag von Prof. Birgit Mager, eine Pionierin des Service Designs von der Köln International School of Design: Sie spricht über den Wandel vom Produkt- zum Beziehungsdesign und die wachsende Bedeutung von Service Design in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Inspirierende Vorträge werden auch von der Ambiente Designerin des Jahres 2026 Katty Schiebeck sowie des international bekannten japanischen Industriedesigners Naoto Fukasawa erwartet.

Zum täglichen Trendbriefing – ab Samstag, dem 7.2.2026 – zu den Ambiente und Christmasworld Trends 26+ und Must-haves in Sachen Farben und Materialien für die kommende Saison lädt Annetta Palmisano, stilbüro bora.herke.palmisano ein.

Am Sonntag und Montag rücken die Retail Days, mit Impulsen zu Innovation, Digitalisierung und neuen Kundenerlebnissen, die Zukunft des Handels in den Fokus.

conzoom-solutions.messefrankfurt.com

Vorheriger Artikel
IKW-Umfrage: Wer braucht schon Sonnenschutz im Winter?
Nächster Artikel
Südtirol-Spirit für Groß und Klein

Schon gesehen?

LESERSERVICE

INSIDE beauty aktuell

IKW-Umfrage: Wer braucht schon Sonnenschutz im Winter?

Die Sonne steht tiefer, die Temperaturen sind niedrig und trotzdem ist UV-Strahlung auch im Winter präsent und kann die Haut schädigen. Die aktuelle, repräsentative...

DUFTSTARS 2026 – Die Nominierten in 9 Kategorien stehen fest

Die Fragrance Foundation Deutschland verleiht am 18. Juni 2026 in der Düsseldorfer Rheinterrasse zum 34. Mal die DUFTSTARS. 54 Parfums von etablierten und neuen...

Andrea Fickentscher wird Commercial Director bei Sisley

Andrea Fickentscher übernimmt zum 01. Februar 2026 die Rolle des Commercial Directors bei der Sisley Deutschland Vertriebs GmbH. Sie kann auf eine langjährige erfolgreiche...

Neuordnung der Parfümerie Pieper im Zeitplan

Deutschlands größtes inhabergeführtes Parfümerieunternehmen startet positiv in das Eigenverwaltungsverfahren. Die Neuaufstellung der Parfümerie Pieper in der seit drei Wochen laufenden Eigenverwaltung liegt im Zeitplan, teilte...

Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2025 – Die Bühne der Besten

Bei der Preisverleihung im MARITIM Hotel Düsseldorf wurden am 5. Dezember die Siegerinnen und Sieger der DNP-Wettbewerbe und die Besten in den fünf Transformationsfeldern...
Mehr laden
© 2024 redspa media GmbH, Baden-Baden