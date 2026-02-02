Mit Expertenwissen für den Handel

Veränderung bleibt die einzige Konstante: Die wachsenden Herausforderungen im Markt verlangen nach neuen Geschäftsimpulsen und Mut zur Transformation. Die Conzoom Solutions Academy liefert praxisnahes Know-how für den Einzelhandel.

Wenn sich vom 6. bis 10. Februar 2026 die internationale Branche zur Ambiente, Christmasworld und Creativeworld trifft, bietet die Conzoom Solutions Academy wieder wertvolle Orientierung: FacheinkäuferInnen erwartet ein vielseitiges Programm mit Thementagen, Impulsen und praxisnahen Vorträgen – rund um die zentralen Herausforderungen der Konsumgüterwelt von morgen.

Ein Highlight ist sicherlich der Impuls-Vortrag von Prof. Birgit Mager, eine Pionierin des Service Designs von der Köln International School of Design: Sie spricht über den Wandel vom Produkt- zum Beziehungsdesign und die wachsende Bedeutung von Service Design in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Inspirierende Vorträge werden auch von der Ambiente Designerin des Jahres 2026 Katty Schiebeck sowie des international bekannten japanischen Industriedesigners Naoto Fukasawa erwartet.

Zum täglichen Trendbriefing – ab Samstag, dem 7.2.2026 – zu den Ambiente und Christmasworld Trends 26+ und Must-haves in Sachen Farben und Materialien für die kommende Saison lädt Annetta Palmisano, stilbüro bora.herke.palmisano ein.

Am Sonntag und Montag rücken die Retail Days, mit Impulsen zu Innovation, Digitalisierung und neuen Kundenerlebnissen, die Zukunft des Handels in den Fokus.

conzoom-solutions.messefrankfurt.com