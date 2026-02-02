Nach zwei Jahren Planungszeit und insgesamt 12 Monaten Bauzeit startete das 4-Sterne-Superior-Hotel Die Post am Ortler Ende 2025 völlig neu umgebaut in die Wintersaison. Die Rezeption, 73 neue Zimmer und Luxus-Suiten, das Restaurant, der Wellnessbereich und die Gartenanlage präsentieren sich in komplett neuem Design. Ob aus der Ortler Sky Suite mit Sauna und Whirlpool, dem Naturbadeteich oder dem verschneiten Panoramagarten samt Außenpool – der Ortler bleibt stets im Blick. Das Luxushotel liegt im Bergdorf Sulden, inmitten des Nationalparks Stilfserjoch – des größten Naturparks Italiens. Klare Architektur mit Naturmaterialien, großzügigen Glasflächen, warmer Holzstruktur und regionalem Naturstein schaffen Räume, die den Südtirol-Spirit prägen. Das neue Ortles Spa³ bietet auf 4 200 Quadratmetern sechs Saunen, Ruheräume und einen großzügigen Indoor‑ und Outdoorpool. Wo Erwachsene im Adults-Only-Bereich Erholung finden, können Kinder im Family.SPA Spaß haben. Im Innenpool sowie auf der Breitwasserrutsche toben sich Familien gemeinsam aus. Anwendungen mit Produkten von Team Dr Joseph und Rhea Cosmetics vervollständigen das Wellness-Angebot. www.hotelpost.it

Aufmacherbild: Helmuth Rier