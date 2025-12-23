Neuordnung der Parfümerie Pieper im Zeitplan

Deutschlands größtes inhabergeführtes Parfümerieunternehmen startet positiv in das Eigenverwaltungsverfahren. Die Neuaufstellung der Parfümerie Pieper in der seit drei Wochen laufenden Eigenverwaltung liegt im Zeitplan, teilte das Unternehmen am 18. Dezember mit. Löhne und Gehälter wurden pünktlich über das Insolvenzgeld ausgezahlt, der operative Betrieb läuft an allen Standorten regulär weiter.

Das Unternehmen ist gut in das Verfahren gestartet, der Geschäftsbetrieb läuft stabil und zeigt eine erfreuliche Entwicklung. „Die ersten Analysen zeigen: die Kunden halten uns die Treue, dafür ist das ganze Unternehmen dankbar. Besonders freut mich, dass unser Team in der Zentrale und in allen Filialen an einem Strang zieht. Gemeinsam können wir die Herausforderungen überwinden“, sagt Geschäftsführer Oliver Pieper.

In den vergangenen Wochen konnten im Rahmen des Verfahrens wichtige operative und organisatorische Themen zügig geklärt werden. Dadurch wurde die Grundlage für die nächsten Schritte geschaffen.

Wichtiger Meilenstein: „Mit Zustimmung des Gläubigerausschusses konnten wir die Gutscheine der Kunden wieder annehmen. Diese Entscheidung unterstützt die Betriebsfortführung und ist daher im Interesse der Gläubiger“, ergänzt Dr. Lukas Herbert aus dem Team des Generalbevollmächtigten Dr. Philipp Grub.

Der CRO Sven Pursche informiert: „Es ist uns gelungen, im wichtigen Weihnachtsgeschäft die Neubelieferung mit Ware sicherzustellen. Ich danke unseren Partnern bei der Zentralregulierung und in der Industrie für das Vertrauen.“

Die Neubelieferung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Neuordnung, der in enger Abstimmung mit derZentralregulierung der beauty alliance Deutschland erreicht wurde.

Besonders erfreulich ist das sehr positive Feedback der Kundinnen und Kunden, sowohl im stationären Handel als auch im Onlinegeschäft. Auch das laufende Weihnachtsgeschäft entwickelt sich aus heutiger Sicht stabil und entspricht den Erwartungen.

Parallel dazu arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit externen Experten mit hoher Priorität an der Optimierung von Prozessen, sowie an der Entwicklung einer tragfähigen Zukunftsstrategie.Der Fokus liegt weiterhin klar auf der nachhaltigen Stabilisierung und der zukunftsfähigen Ausrichtung des Unternehmens. Die bisherigen Entwicklungen stimmen zuversichtlich für die nächsten Schritte.

www.pieper.de