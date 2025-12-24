Frostige Temperaturen draußen, trockene Heizungsluft drinnen – im Winter muss die Haut einiges wegstecken. Umso mehr kommt es jetzt auf die richtige Pflege an. Reichhaltige Verwöhnprodukte sind das Gebot der Stunde.

Wohltuende Winter-Pflege von Kopf bis Fuß

Sanfte Körperpflege im Winter verwöhnt Haut und Sinne und schenkt Geborgenheit. Für ein angenehm zartes Gefühl von Kopf bis Fuß und wohltuende Momente voller Wärme.

Harzig-frisches Holz, goldene Sonnenreflexe, würzige Tiefe – wie ein Spaziergang durch den geheimnisvoll duftenden Winterwald Im Winter darf es etwas luxuriöser im Badezimmer zugehen. Dafür ist die Kollektion Mesmerising Oudh Accord & Gold von Molton Brown perfekt geeignet. Die würzige Tiefe des Waldes, satte Hölzer, honighaltige Harze und rauchige Noten verschmelzen zu einem opulenten Duft. Bade- und Duschgel 300 ml, 32 €; Body Lotion 300 ml, 35 €; Duftstäbchen 150 ml, 62 €. www.moltonbrown.de

Das Retinal ReSculpt Body Treatment von Murad ist eine gezielte Behandlung des Bindegewebes. Es strafft, festigt und glättet müde Haut und mildert Cellulite und Dehnungsstreifen mit verkapseltem Retinal. Wirkt wie ein HIIT-Training und Shapewear in einem. 148 ml, 85 €. www.muradskincare.de Neu im Trio, neben der klassischen Body Lotion: Calming und Refreshing. Die Körperpflegeprodukte von Pharmos Natur setzen auf 100 Prozent Aloe Vera BioUrsaft statt Wasser – reich an regenerierenden, feuchtigkeitsspendenden Pflanzenstoffen. Beruhigend, belebend oder rundum pflegend: drei Stimmungen, ein Anspruch. 71 € je 200 ml. www.pharmos-natur.de

Balance im Winter

Der Körper sehnt sich im Winter nach besonderer Zuwendung. Reichhaltige Lotionen oder nährende Öle entfalten ihre Wirkung am besten direkt nach dem Duschen, wenn die Haut noch leicht feucht ist. Tipp: Ein sanftes Peeling einmal wöchentlich entfernt trockene Hautschüppchen und macht die nachfolgende Pflege aufnahmefähiger. Auch Hände, Ellenbogen und Füße bitte nicht vergessen – sie benötigen jetzt Extrapflege. Wohltuende Düfte schenken zudem Wärme und ein Gefühl von Geborgenheit.

Das Körperöl African Marula mit Osmanthus, Orange & Patschuli von Elewa, einer Pflegeserie, die auf afrikanischen und südamerikanischen Ölen basiert, betört mit seinen Aromen. Es regeneriert, beugt vorzeitiger Hautalterung vor und wirkt feuchtigkeitsbindend. Vitamin C unterstützt die hauteigene Kollagenproduktion, Vitamin E schützt die Haut vor freien Radikalen.

100 ml, 39 €. www.elewabeauty.de AHA- und BHA-Säuren im Smoothing Body Serum von Lernberger Stafsing entfernen abgestorbene Hautzellen und lassen die Haut glatter und strahlender wirken. Sheabutter, Olivenöl und Squalan unterstützen die Hautbarriere. 150 ml, 34 €. www.lernbergerstafsing.com/de Intensive Feuchtgkeit, Straffung und Regeneration verheißt das Hyaluronic Body Serum von Team Dr Joseph mit biotechnologischer Hyaluronsäure, grünem Kaviar, Kaktusfeige und Aloe Vera. Es ist reich an Antioxidantien. 100 ml, 42 €. www.teamdrjoseph.com

Ab in die Wanne!

Wenn man durchgefroren nachhause kommt, gibt es nichts Schöneres, als in duftendem, warmem Wasser zu versinken. So machen Sie Ihr Bad zum Home Spa.

Die Wanne Domina der italienischen Marke Disenia überzeugt durch ihre ebenso elegante wie ergonomische Form und verwandelt jedes Bad in einen Wellness-Tempel. Aus Mineralwerkstoff. www.diseniaduschen.de

Das wohltuende Badesalz Jasmin & Fig von The Today Project sorgt nach einem aktiven Wintertag für Ruhe und Gelassenheit. Das mediterrane Salz hat entspannende Eigenschaften. Hinzu kommt der bezaubernde Duft, der in den Süden entführt. 500 g, 57 €. https://de.thetodayproject.net/

Damit machen Sie im Spa garantiert eine gute Figur! Der lässig geschnittene Bademantel Carmen im Doubleface-Look ist besonders flauschig, das Unisex-Cape Timo aus 100 Prozent Baumwolle im stylishen Streifendesign kann man einfach überwerfen. Von Vossen, je 79,99 €. www.vossen.com In knisternden Schaumbergen versinken? Das Espuro CloudSpa von Klafs macht’s möglich! Inklusive stimmungsvollem Licht. 590 €. www.saunashop.klafs.de

Hand & Fuß – Viel Feuchtigkeit und sanfter Schutz

Frost? Kein Problem! Diese Produkte halten Hände und Füße warm, zart und rundum geschützt.

Kalte Temperaturen, trockene Heizungsluft und enge Winterstiefel belasten Haut und Nägel an Händen und Füßen. Sie werden schneller trocken, spröde oder rissig. Eine tägliche Pflege-Routine hilft: Nach dem Waschen sanft abtrocknen und anschließend eine reichhaltige Creme mit natürlichen Ölen einmassieren – am besten abends mit Baumwollhandschuhen oder Socken für Extra-Wirkung. Auch wohltuende Fußbäder mit etwas Öl oder Kräuterzusätzen machen die Haut wieder weich. Tipp: Regelmäßig sanft peelen, so können Wirkstoffe tiefer wirken und Hände wie Füße bleiben samtig gepflegt.

Raue, sehr trockene Winterhände pflegt der Calendula Handbalsam von

Dr. Scheller intensiv. Neben Ringelblumenextrakt beruhigen auch die die Vitamine A und E sowie Allantoin die empfindliche Haut. Zudem werden Rötungen gelindert und ein Schutzfilm aufgebaut. Vegan, made in Germany. 75 ml, 2,79 €. www.dr-scheller.de Die schnell einziehende Body Balance Protection Hand Cream von QMS enthält einen Wirkstoffkomplex zur tiefenwirksamen Hydratation und Hautregeneration. Niacinamid, Ceramide und Glycerin stärken die Hautbarriere. 75 ml, 39 €. www.qmsmedicosmetics.de Flüssigseifen sorgen für eine gründliche und gleichzeitig sanfte Reinigung von Händen und Körper. Dank milder Tenside und hautfreundlichem pH-Wert sind sie gut verträglich und ideal zur täglichen Anwendung. Wer es etwas gründlicher unter der Dusche mag, nimmt einfach einen Naturschwamm dazu. 250 ml, 11,95 €. www.hellmut-ruck.de

Soforthilfe für raue Haut nach einem langen Tag: Bio-Ringelblume beruhigt und schützt, Avocado- und Sanddornöl machen Füße zart und geschmeidig. Die Peclavus Podocare Fußcreme wirkt selbst bei empfindlichster Haut – regenerierend, entzündungshemmend und wohltuend. 30 ml, 3,75 €. www.peclavus.de Die ausgleichende Hand- und Fußcreme von Ligne St. Barth versorgt die Haut mit den nährenden Eigenschaften der Banane, stellt ihr natürliches Gleichgewicht wieder her, schützt vor dem Austrocknen und hinterlässt eine fruchtige Note. 50ml, 78 €. www.lignestbarth.com Der Fußbalsam mit ätherischem Bio-Minz- und Limettenöl (75ml, 2,99 €) erfrischt müde Beine, zieht schnell ein und sorgt für streichelzarte Frische. Ergänzt wird der Balsam vom Fußbadesalz (40g, 1,29 €) mit ätherischen Ölen und Menthol – für seidige Haut und spürbar leichte Beine. www.dresdner-essenz.com

Haare – Schutz und Pflege in der kalten Zeit

Kein Bad Hair im Winter! Mit den richtigen Produkten bleibt das Haar geschmeidig, glänzend und leicht zu stylen – trotz Kälte, Wind und trockener Luft.

Tschüss, Schuppen! Das R30 Anti-Schuppen Kopfhaut-Serum von Typology enthält Wirkstoffe die zu 98 Prozent natürlichen Ursprungs sind. Es reduziert alle Arten von Schuppen und beruhigt gleichzeitig die Kopfhaut. 30 ml, 29,90 €. de.typology.com

Glanz statt Trockenheit

Im Winter wirkt das Haar oft stumpf, trocken und spröde. Neben einer guten Pflege zuhause sind sogenannte Hair Spas eine ideale Möglichkeit, um ihm eine Extraportion Feuchtigkeit und professionelle Regeneration zu schenken. Dort verbinden sich wohltuende Entspannung und gezielte Treatments, die Haar und Kopfhaut nachhaltig stärken und für mehr Vitalität, Glanz und Geschmeidigkeit sorgen.

Das Restoring Lipokerine B Shampoo von La Biosthétique reinigt besonders schonend und bewahrt den natürlichen Säureschutzmantel der Kopfhaut. Das Haar wird mit Feuchtigkeit versorgt, ist besser kämmbar, geschmeidig und vor Haarbruch geschützt. 250 ml 27,50 €. www.labiosthetique.de Die federleichte Textur des BC Bonacure Moisture Kick Hyaluronic Serum von Schwarzkopf Professional versorgt sprödes Haar intensiv mit Feuchtigkeit, macht es kämmbar und glänzend. 50 ml, 20,49 €. www.schwarzkopf.de Trockene, beanspruchte Kopfhaut beruhigt das Rejuvenating Oil von Philip B. Ätherische Öle und botanische Extrakte normalisieren die Talgproduktion, wirken entgiftend auf die Kopfhaut und entfernen Rückstände. Das Haar wird aufgebaut, bekommt mehr Volumen und Länge. 60 ml, 52€. gesehen bei www.ausliebezumduft.de

Stärkende Masken – Die Extra-Portion Pflege für mehr Glanz und Fülle

Schützt vor Haarbruch – Die Wholesome Care Masque von Shazay pflegt intensiv, verbessert die Haarstruktur, regeneriert und glättet. Perfekt für sehr trockenes, krauses oder strapaziertes Haar. 150 ml, 45 €. www.shazay.de Die stärkende Haarmaske von Moroccanoil revitalisiert geschädigtes Haar. Es wird rekonstruiert und mit Proteinen versorgt, die durch chemische Behandlungen oder Hitze-Styling verloren gegangen sind. Die Formel ist reich an Arganöl, Sheabutter und regenerierenden Proteinen, die dem Haar Elastizität verleihen. 500 ml, 69 €. web: de.moroccanoil.com

