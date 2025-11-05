Ein Angebot von www.redspa.de

Mittwoch, 5. November 2025
StartINSIDE beauty
INSIDE beautyMarkt & Handel

NOBILIS GROUP und Essential Parfums verkünden Vertriebspartnerschaft

Von Redaktion
0
0
Gefüllte Flakons neben- und aufeinander angeordnet. Eine Gerbera mit orangefarbener Blüte ist dazwischen drapiert.

Die NOBILIS GROUP, der führende, konzernunabhängige und inhabergeführte Beauty-Distributor und Service-Partner in der DACH-Region, verkündet die exklusive Vertriebspartnerschaft mit der Marke Essential Parfums.

Essential Parfums wurde 2018 von den Geschwistern Géraldine und Stanislas Archambault in Paris gegründet. Nach über 30 Jahren in der internationalen Duftbranche setzten sie sich das Ziel, Parfumkunst auf ihre wesentlichen Elemente zurückführen: die Komposition, die Qualität der Inhaltsstoffe und die kreative Freiheit der Parfümeure und Parfümeurinnen.

„Außergewöhnliche und nachhaltige Düfte zu fairen Preisen“, dieser Leitsatz bringt den Kern der Marke auf den Punkt. „Ich wollte eine Marke schaffen, die die Parfümeure und ihre Kunst in den Mittelpunkt stellt. Unsere Kompositionen sind authentisch, hochwertig, verantwortungsvoll und zugänglich. Unsere Priorität wird immer der Duft selbst sein und nicht das Beiwerk, das ihn umgibt“, erklärt Géraldine Archambault, CEO und Co-Founder von Essential Parfums.

Mit dieser Kooperation stärkt die Nobilis Group erneut ihre Position als führender Anbieter für hochwertige Luxus- und Nischenparfums in der DACH-Region.

„Essential Parfums vertritt klare Werte, die perfekt zu unserer Unternehmensphilosophie passen. Wir freuen uns sehr, die Marke in der DACH-Region zu vertreten und gemeinsam ihr Wachstum in einem anspruchsvollen Marktumfeld zu gestalten“, sagt Udo Heuser, CEO | Managing Partner der Nobilis Group.

www.nobilis-group.com

Vorheriger Artikel
Wo die Götter wohnen – Peru zwischen Anden und Meer

Schon gesehen?

LESERSERVICE

INSIDE beauty im Abo günstiger

- Advertisement -spot_img

INSIDE beauty aktuell

Mäurer & Wirtz übernimmt Classic Parfums sowie The Nose Behind

Einer der führenden Dufthersteller Europas und ein renommierter Nischenduft-Distributeur bündeln ihre Kräfte. Der Dufthersteller Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG übernimmt die Herbert Stricker...

VKE-Kosmetikverband und Narravero veröffentlichen Whitepaper

Der VKE-Kosmetikverband hat gemeinsam mit Narravero, dem führenden Anbieter für Digitale Produktpässe, das Whitepaper „Let’s tap – Lass dein Produkt sprechen“ veröffentlicht. Die Publikation...

Stand Up: L’Oréal Paris und UN Women Deutschland gegen Gewalt an Frauen

Fünf Jahre nach dem Start verkündet L’Oréal Paris die nächste große Etappe der globalen Initiative „Stand Up – gegen Belästigung in der Öffentlichkeit“ –...

Brunschwig Holding SA übernimmt Mehrheit an Parfumerie Spitzenhaus

Die traditionsreiche Westschweizer Familiengesellschaft Brunschwig Holding SA, Inhaberin der Modegeschäfte Bongénie, hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Zürcher Parfumerie Spitzenhaus übernommen. Mit dieser strategischen Allianz...

ORIGINAL vs. DUPES 

Flaconi hat die unternehmerische Entscheidung getroffen, keine Dupes mehr zu verkaufen. Sogenannte Dupes orientieren sich stark an etablierten Marken und profitieren von deren Image,...
Mehr laden
© 2024 redspa media GmbH, Baden-Baden