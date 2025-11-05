NOBILIS GROUP und Essential Parfums verkünden Vertriebspartnerschaft

Die NOBILIS GROUP, der führende, konzernunabhängige und inhabergeführte Beauty-Distributor und Service-Partner in der DACH-Region, verkündet die exklusive Vertriebspartnerschaft mit der Marke Essential Parfums.

Essential Parfums wurde 2018 von den Geschwistern Géraldine und Stanislas Archambault in Paris gegründet. Nach über 30 Jahren in der internationalen Duftbranche setzten sie sich das Ziel, Parfumkunst auf ihre wesentlichen Elemente zurückführen: die Komposition, die Qualität der Inhaltsstoffe und die kreative Freiheit der Parfümeure und Parfümeurinnen.

„Außergewöhnliche und nachhaltige Düfte zu fairen Preisen“, dieser Leitsatz bringt den Kern der Marke auf den Punkt. „Ich wollte eine Marke schaffen, die die Parfümeure und ihre Kunst in den Mittelpunkt stellt. Unsere Kompositionen sind authentisch, hochwertig, verantwortungsvoll und zugänglich. Unsere Priorität wird immer der Duft selbst sein und nicht das Beiwerk, das ihn umgibt“, erklärt Géraldine Archambault, CEO und Co-Founder von Essential Parfums.

Mit dieser Kooperation stärkt die Nobilis Group erneut ihre Position als führender Anbieter für hochwertige Luxus- und Nischenparfums in der DACH-Region.

„Essential Parfums vertritt klare Werte, die perfekt zu unserer Unternehmensphilosophie passen. Wir freuen uns sehr, die Marke in der DACH-Region zu vertreten und gemeinsam ihr Wachstum in einem anspruchsvollen Marktumfeld zu gestalten“, sagt Udo Heuser, CEO | Managing Partner der Nobilis Group.

