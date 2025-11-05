Berlin hat einen neuen Anziehungspunkt für alle, die Wert auf Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden legen: den Concept Club am historischen Telegraphenamt. Nach Unternehmensangaben der erste Longevity Club Deutschlands, verbindet er moderne Fitnessgeräte, wissenschaftlich fundierte Diagnostik und ärztliche Beratung mit exklusivem Ambiente, innovativen Trainingsmethoden und einem großzügigen Spa-Bereich. Im Mittelpunkt des Clubs steht die Idee, Gesundheit langfristig zu erhalten. Mitglieder starten mit einer umfassenden Analyse, die ein klares Bild über den individuellen Status gibt. Diese Ergebnisse werden von einem Team aus Ärzten und Coaches ausgewertet und in maßgeschneiderte Trainings- und Ernährungspläne übersetzt. Ergänzt wird dieses Fundament durch Fitnessgeräte sowie durch psychologisches Coaching, das mentale Gesundheit als Teil des Longevity-Gedankens einbindet. Der Wellnessbereich des Clubs mit Saunen, Ruhezonen und ausgewählten Spa-Treatments schafft einen Ausgleich zu den Trainingseinheiten und rundet das Erlebnis ab. www.telegraphenamt.com/fitness-und-spa/

