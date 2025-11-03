Mäurer & Wirtz übernimmt Classic Parfums sowie The Nose Behind

Einer der führenden Dufthersteller Europas und ein renommierter Nischenduft-Distributeur bündeln ihre Kräfte.

Der Dufthersteller Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG übernimmt die Herbert Stricker Classic Parfums GmbH sowie die The Nose Behind GmbH. Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt üblicher regulatorischer Freigaben und soll voraussichtlich zum 1. Januar 2026 vollzogen werden. Mit dieser Akquisition setzt das Familienunternehmen unter der Führung von CEO Stephan Kemen seine Transformation und ambitionierte Wachstumsstrategie im Prestige- und Nischenduftbereich konsequent fort. Ein strategischer Meilenstein, der nach dem Kauf der Marke 4711 die zweitgrößte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens Mäurer & Wirtz darstellt.

Eigenständigkeit und gemeinsame Stärke

Classic Parfums und The Nose Behind werden auch zukünftig als eigenständige Einheit im Luxus- und Nischensegment unter dem Dach von Mäurer & Wirtz geführt. Herbert Stricker bleibt für mindestens drei weitere Jahre operativer Geschäftsführer und wird die Unternehmen gemeinsam mit Stephan Kemen partnerschaftlich weiterentwickeln. Beide Häuser betonen, dass keine klassische Fusion vorgesehen ist: Sowohl Classic Parfums als auch The Nose Behind sollen ihre Identität, ihre Unternehmenskultur und ihre operative Unabhängigkeit bewahren. Gleichzeitig sollen schrittweise Synergien erschlossen werden. „Wir investieren in Expertise, nicht in Assimilation“, so Stephan Kemen. „Die Unternehmen von Herbert Stricker bleiben, was sie immer waren – Heimat für außergewöhnliche Düfte. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage, um diese Stärke international weiter auszubauen.“

Strategische Erweiterung im Luxus- und Nischensegment

Stephan Kemen fährt fort: „Mit dieser Übernahme treiben wir die Transformation von Mäurer & Wirtz konsequent voran und kommen unserem Ziel, zu den globalen Top 10 der Duftbranche zu gehören, einen großen Schritt näher. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung der Familie Wirtz und des Beirats. Gemeinsam haben wir uns dazu entschlossen, auch in herausfordernden Zeiten mit Innovationsgeist und unternehmerischem Mut neue Wege zu gehen – so wie es der Tradition von Mäurer & Wirtz entspricht. Bei dieser Akquisition handelt es sich um einen bedeutenden Meilenstein bei der strategischen Weiterentwicklung unseres Hauses. Das Nischenduftsegment ist ein Wachstumsfeld, und wir bauen unsere Präsenz und Kompetenz im Bereich der exklusiven Düfte gezielt weiter aus. Ich freue mich persönlich sehr auf die Zusammenarbeit mit Herbert Stricker, der in der Welt der Nischendüfte wie kaum ein anderer für Expertise steht.“



Partnerschaft auf Augenhöhe

Auch in Frankfurt blickt man mit Freude auf den Zusammenschluss. Herbert Stricker, Gründer und CEO von Classic Parfums und The Nose Behind, erklärt: „Die Vertriebsunternehmen Classic Parfums und The Nose Behind sind aus der Leidenschaft entstanden, besondere Duftmarken zu entdecken, ihre Geschichte zu erzählen und sie dadurch den Kunden näherzubringen. Mäurer & Wirtz teilt unsere Begeisterung für Qualität und Marken mit Haltung. Gemeinsam können wir selektive Duftkultur auf ein Niveau heben, das allein kaum erreichbar wäre.“ Gleichzeitig sieht Stricker es als Chance, die Eigenmarken Roberto Ugolini und The Nose Behind kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Kollektionen strategisch zu stärken.

www.m-w.de, www.classicparfums.com