Die Jufenalm heißt ihre Gäste mit neuen Features willkommen. Mit 42 Metern Länge präsentiert sich der neue Infinitypool Blue Heaven mit Blick aufs Steinerne Meer als Highlight der umfassenden Renovierungen. Wellnessfans dürfen sich außerdem auf das neue Cloud Nine freuen, mit dem sich die Jufenalm im Salzburger Land vom Boutiquehotel mit feinem Spa-Bereich zum Wellnesshotel mit vielen Angeboten entwickelt hat. Mit acht neuen Wohneinheiten erweiterte das Boho-Hotel außerdem sein Angebot auf insgesamt 38 Zimmer, Suiten und Gartensuiten. Mit dem neu ausgebauten Spa Cloud Nine wurde ein Ort zum Entspannen zwischen Himmel und Erde geschaffen. Erholung versprechen das Dampfbad sowie die Kräuter- und Eventsauna im Spa und zwei finnische Saunen im Außenbereich. Das Behandlungskonzept ermöglicht nun ganzheitliche Treatments wie die zweistündige Bohemian Signature-Massage. Der Wellnessbereich ist exklusiv Jufenalm-Gästen vorbehalten. www.jufenalm.at