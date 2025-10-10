Ein Angebot von www.redspa.de

Samstag, 11. Oktober 2025
StartINSIDE beauty
INSIDE beautyMarkt & Handel

Brunschwig Holding SA übernimmt Mehrheit an Parfumerie Spitzenhaus

Von Redaktion
0
0

Die traditionsreiche Westschweizer Familiengesellschaft Brunschwig Holding SA, Inhaberin der Modegeschäfte Bongénie, hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Zürcher Parfumerie Spitzenhaus übernommen. Mit dieser strategischen Allianz vereinen zwei renommierte Häuser ihre Tradition und Expertise im hochklassigen Parfum- und Beauty-Segment, um Kunden in der gesamten Schweiz ein noch exklusiveres Einkaufserlebnis zu bieten.

Durch die Partnerschaft soll ein Ort entstehen, an dem aussergewöhnliche, innovative und restriktiv gehandelte High-End-Produkte der internationalen Beauty-Branche vorgestellt und als erstes angeboten werden. Spitzenhaus hat sich mit seinem sicheren Gespür für Trends in Parfumerie und Hautpflege, über die Jahre als Benchmark für aussergewöhnlich selektive High-End-Produkte im Beauty-Segment etabliert. Viele innovative Marken und Produkte wurden in der Schweiz in Spitzenhaus lanciert und sind teils heute noch, exklusiv in Spitzenhaus erhältlich.

„Die Übernahme durch die Brunschwig Familie eröffnet neue Möglichkeiten für unser Konzept der kuratierten Selektion, einem innovativen Konzept, welches bislang vor allem unserer Kundschaft und der Fachwelt bekannt war. Bongénie ist bestens verankert und seit Jahrzehnten führend im Bereich Luxus, Mode und Lifestyle in der Schweiz», sagt Werner Abt, Gründer und Geschäftsführer der Parfumerie Spitzenhaus.

„Die Parfumerie Spitzenhaus steht für höchste Qualität, kuratierte Exklusivität und herausragende Beratung – Werte, die perfekt zu Brunschwig Holding SA passen. Gemeinsam wollen wir das High-End-Parfum- und Beautyerlebnis in der Schweiz auf ein neues Niveau heben, dank erstklassiger Beratung und ausgewählten Nischenprodukten“, betont Loïc Brunschwig, CEO von Bongénie.

www.spitzenhaus.com

Vorheriger Artikel
Quiet Luxury in Frankfurt
Nächster Artikel
Ein neues Vorstandsteam

Schon gesehen?

LESERSERVICE

INSIDE beauty im Abo günstiger

- Advertisement -spot_img

INSIDE beauty aktuell

ORIGINAL vs. DUPES 

Flaconi hat die unternehmerische Entscheidung getroffen, keine Dupes mehr zu verkaufen. Sogenannte Dupes orientieren sich stark an etablierten Marken und profitieren von deren Image,...

Die Kunst der Langlebigkeit

Longevity setzt dort an, wo Lebensqualität und Lebensdauer Hand in Hand gehen – mit dem Ziel, nicht nur lange, sondern vor allem gesund und...
Neue Mitglieder des Management Boards bei Mäurer & Wirtz: Rebecca Kaptur (Director General Operations) und Matthias Kohl (Director Global Distribution & New Business)

Mäurer & Wirtz besetzt Schlüsselpositionen neu

Mäurer & Wirtz stellt sein Management Board strategisch neu auf und nimmt strukturelle Veränderungen vor, um seinen Wachstumskurs fortzusetzen. Matthias Kohl übernimmt zum 1. November...

Weleda Flagship Longevity Spa in Düsseldorf eröffnet

Mit dem ersten Weleda Flagship Spa in Düsseldorf setzt die Naturkosmetik-Pionierin einen weiteren Meilenstein: Auf 270 Quadratmetern ist eine ganzheitliche Wellness-Oase entstanden, die das Thema...

VKE-Kosmetikverband wählt neuen Vorstand

Der VKE-Kosmetikverband hat im Rahmen seiner Mitgliederversammlung den Vorstand für die kommenden zwei Jahre gewählt. Markus Grefer, Vice President PUIG DACH, wurde als Präsident...
Mehr laden
© 2024 redspa media GmbH, Baden-Baden