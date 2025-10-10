Brunschwig Holding SA übernimmt Mehrheit an Parfumerie Spitzenhaus

Die traditionsreiche Westschweizer Familiengesellschaft Brunschwig Holding SA, Inhaberin der Modegeschäfte Bongénie, hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Zürcher Parfumerie Spitzenhaus übernommen. Mit dieser strategischen Allianz vereinen zwei renommierte Häuser ihre Tradition und Expertise im hochklassigen Parfum- und Beauty-Segment, um Kunden in der gesamten Schweiz ein noch exklusiveres Einkaufserlebnis zu bieten.

Durch die Partnerschaft soll ein Ort entstehen, an dem aussergewöhnliche, innovative und restriktiv gehandelte High-End-Produkte der internationalen Beauty-Branche vorgestellt und als erstes angeboten werden. Spitzenhaus hat sich mit seinem sicheren Gespür für Trends in Parfumerie und Hautpflege, über die Jahre als Benchmark für aussergewöhnlich selektive High-End-Produkte im Beauty-Segment etabliert. Viele innovative Marken und Produkte wurden in der Schweiz in Spitzenhaus lanciert und sind teils heute noch, exklusiv in Spitzenhaus erhältlich.

„Die Übernahme durch die Brunschwig Familie eröffnet neue Möglichkeiten für unser Konzept der kuratierten Selektion, einem innovativen Konzept, welches bislang vor allem unserer Kundschaft und der Fachwelt bekannt war. Bongénie ist bestens verankert und seit Jahrzehnten führend im Bereich Luxus, Mode und Lifestyle in der Schweiz», sagt Werner Abt, Gründer und Geschäftsführer der Parfumerie Spitzenhaus.

„Die Parfumerie Spitzenhaus steht für höchste Qualität, kuratierte Exklusivität und herausragende Beratung – Werte, die perfekt zu Brunschwig Holding SA passen. Gemeinsam wollen wir das High-End-Parfum- und Beautyerlebnis in der Schweiz auf ein neues Niveau heben, dank erstklassiger Beratung und ausgewählten Nischenprodukten“, betont Loïc Brunschwig, CEO von Bongénie.

www.spitzenhaus.com