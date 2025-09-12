Alleine verreisen? Für viele Menschen undenkbar! Doch was macht man als Single, wenn der Bruder oder die beste Freundin nicht mitfahren kann oder will? Daheimbleiben ist die schlechteste Option. Denn es gibt heute viele Möglichkeiten, auch ohne Begleitung traumhafte Reisen zu erleben.

Meine erste Reise ohne Begleitung war eine Rundreise durch Andalusien. Die Gruppe bestand vorwiegend aus Paaren mittleren Alters. Ich werde nie das Gesicht einer Mitreisenden vergessen, die mich mit einer Mischung aus Irritation, Mitleid und blankem Entsetzen ansah und fragte: „Ach, Sie reisen allein?“ Zum Glück war noch eine lebenslustige Witwe mit von der Partie, so dass sich dieses „Stigma“ auf vier Schultern verteilte.

Seither hat sich einiges geändert. Allein auf Reisen zu gehen boomt. So wies etwa das renommierte Wirtschaftsmagazin Forbes in seinem Travel Trends Report 2024 darauf hin, dass geschätzte 20 Prozent der Reisenden allein unterwegs sind – Tendenz steigend. „Solo-Reisen“, heißt es darin, „werden oft von Menschen unternommen, die nach einer neuen Perspektive für ihr tägliches Leben suchen.“

Singles und Sinnsucher

Es gibt viele Gründe, allein auf Reisen zu gehen. Da sind zum Beispiel die Singles, die trotz ihres Beziehungsstatuses nicht darauf verzichten wollen. Die verwitweten Menschen, die lernen müssen, ihr Leben ohne Partnerin oder Partner weiterzuleben. Die Frauen mit Mehrfachbelastung in der „Rush Hour des Lebens“, die einfach mal ein bisschen Abstand und Zeit für sich brauchen. Oder die Sinnsucher, die das Alleinreisen als Weg sehen, zu sich selbst zu finden und in ihre Mitte zu kommen. Und es gibt immer mehr Angebote.

Bereits seit 2007 empfängt das Aviva Make Friends im oberösterreichischen Mühlviertel Gäste. Das reine Single-Hotel wurde von einem Hotelier gegründet, der in der Nähe bereits ein Romantik-Hotel für Paare führte und auch einen Ort für Solo-Reisende schaffen wollte. Paare oder Menschen in Begleitung von Kindern können sich im Aviva nicht einbuchen. Dafür aber Alleinreisende, die ihren Fokus weniger auf die Partnersuche, sondern vielmehr auf neue Bekanntschaften und zwangloses Netzwerken legen und gerne in netter Gesellschaft etwas erleben möchten. „Katzentische“ zum Dinner muss man hier nicht befürchten: Gegessen wird an großen Kommunikationstischen zu festen Zeiten, und auch das Aktiv-Programm setzt stark auf Gemeinschaftlichkeit.

Stilvolle Häuser für Genießer und Eremiten

Allein glücklich unter Gleichgesinnten (Foto: Peter Aldag) Océano Health Spa Hotel

Das 4-Sterne-Hotel auf Teneriffa ist schon lange beliebt bei alleinreisenden Frauen. Kein Wunder, schließlich haben auch die Einzelzimmer Meerblick, und im Restaurant gibt es ausgewählte Tische, an denen Alleinreisende das Abendessen gemeinsam genießen können. Ein umfangreiches Wochenprogramm mit Yoga, Aquafitness oder Pilates eröffnet weitere Möglichkeiten, Gleichgesinnte kennenzulernen. Im September ist die Teilnahme kostenfrei. www.oceano.de

Klosterhof – Alpine Hideaway & Spa

Zur Me-Time in den Bergen lädt das Alpine Hideaway & Spa in Bayerisch Gmain Alleinreisende in ausgewählten Wochen im Herbst/Winter ein. Sie übernachten im stilvollen Panoramazimmer mit Bergblick – zum halben Doppelzimmerpreis statt Einzelzimmerzuschlag. Die Angebote beinhalten jeweils zwei Übernachtungen mit Genießerfrühstück, Healthy-Lunch-Bowl-Buffet und ein GenussArt-Abendmenü zur Auswahl. Im Artemacur Spa kann man u. a. in 15 Prozent Alpensole floaten, im Schein des Kaminfeuers seine Bahnen ziehen, in mehreren Saunen schwitzen oder wohltuende Treatments genießen. www.klosterhof.de Freie Wahl im Artemacur Spa des Klosterhof gibt es viele Optionen, wie man es sich allein gutgehen lassen kann (Foto: Julian Artner)

Auf der Aviva Alm gibt es nicht nur urige Hüttenabende und Partys, sondern auch selbstgebrautes Bier (Foto: Thomas Huber) Aviva make friends

Das 4-Sterne-Haus im Mühlviertel ist explizit auf Singles zugeschnitten – mit einem umfangreichen Aktiv-Angebot von Tennis, Golf und Yoga über Wein- und Speckverkostungen bis hin zu Disco-Abenden und Themenevents im Aviva Dance Club. Und einem 2000 Quadratmeter-Spa mit Pool- und Saunalandschaft.

www.hotel-aviva.at

Extrabreite Einzelbetten

Die 1,60 Meter breiten Betten in den Zimmern versprechen Komfort für den einzelnen Gast. Teilen sich zwei Personen ein Zimmer, erhalten sie einen Rabatt. „Vor allem Frauen kommen zum ersten Mal gerne mit einer Freundin, das senkt die Hemmschwelle“, spricht Verena Stöbich, Marketing-Profi des Hauses Aviva, aus Erfahrung. Die Mehrheit der Gäste buche nicht zwecks Partnersuche. „Es geht darum, allein reisen zu können ohne die Blicke von Pärchen, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen und neue Freunde kennenzulernen.“ Und wenn doch mal jemand „mehr“ will und übergriffig wird? „Es gibt bei uns klare Verhaltensregeln für den respektvollen Umgang miteinander. Im Zweifel können sich die Gäste jederzeit an das Team wenden – es ist darin geschult, vermittelnd oder schützend einzugreifen.“ Das Konzept kommt bei den Gästen gut an. „Sie loben besonders die lockere, offene Atmosphäre und fühlen sich schnell integriert“, berichtet Verena Stöbich.

Auch Steffen Butzko hat sich auf Alleinreisende spezialisiert. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Adamare, einem Anbieter von organisierten Single-Reisen (www.adamare-singlereisen.de). Das Besondere: Die Teilnehmer werden in 4- und 5-Sterne-Hotels untergebracht. Auch die weltweiten Destinationen sind vom Feinsten und reichen von Sardinien über Namibia bis nach Ecuador und Fidji. Thematisch hat man ebenfalls Auswahlmöglichkeiten, seien es nun Badeurlaube, Kultur- und kulinarische Reisen oder Feiertags-Specials über Weihnachten oder Silvester.

Eines stellt Butzko von vornherein klar: „Wir sind keine Partnervermittlung auf Reisen – das wollen unsere Gäste auch gar nicht.“ Trotzdem achtet Adamare wegen der Gruppendynamik auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Geschlechtern, außerdem werden die Mitreisenden in Altersgruppen eingeteilt. Manchmal funkt es tatsächlich zwischen Mitreisenden. Im Vordergrund steht aber das außergewöhnliche Reiseerlebnis – Weinverkostungen, Jeep-Safaris, Segeltörns. „Wir wollen das Programm noch weiter ausbauen. Fürs nächste Jahr ist neben einer Südsee-Kreuzfahrt auch eine Reise zum Thema Longevity geplant. Wir denken da an die stressgeplagten Managerinnen und Manager“, verrät Butzko.

Wenn die Dame von damals in Andalusien das wüsste! Ihre Attitude gegenüber Alleinreisenden würde vermutlich von Mitleid in Neid umschlagen.

Auf zu neuen Ufern – warumn nicht mal bei einer Solo-Kreuzfahrt mit Explora Journeys?

Kreuzfahrten

Schiff ahoi!

An Bord eines Schiffes fällt es nicht schwer, nette Gesellschaft zu finden – sofern man das will.

Das globale Reisenetzwerk Virtuoso hat Solo-Kreuzfahrten zu einem der Top-Reise-Trends 2025 erklärt. Die Schiffe bieten genügend Raum und Freizeitmöglichkeiten, um sich alleine zu beschäftigen. Gleichzeitig erleichtern die ungezwungene Atmosphäre und das vielfältige Programm an Bord die soziale Kontaktaufnahme. Immer mehr Reedereien haben dies erkannt und spezielle Angebote für Singles und Solo-Reisende im Programm. Neben Single-Treffs können das etwa auch sogenannte Gentleman Hosts sein, die alleinreisenden Frauen als Ansprech- und Tanzpartner zur Seite stehen.

(Illustration: shutterstock_Marish) Allein die Welt entdecken

Nach diesem Credo bietet Explora Journeys Solo-Reisenden bei ausgewählten Reisen eigene Suiten ohne Zuschlag. Beim Afternoon Tea oder Dinner unter freiem Himmel erfreut man sich an der Gesellschaft Mitreisender. Im großzügigen Ocean-Wellness-Bereich kommt man zur Ruhe und kann die Reise ganz für sich genießen.

www.explorajourneys.com

Ladies‘ Spa

Über 70 Prozent der Alleinreisenden sind Frauen. Und die fühlen sich gerade in gemischten Wellnessbereichen oftmals unbehaglich. Zum Glück bieten immer mehr Hotels Spas, in denen Frauen unter sich bleiben und sich ganz auf ihr Wohlbefinden konzentrieren können. Zeremonien mit Schaum und Sole im Larimar Hotel Therme Spa (Foto: Karl Schrotter)

Larimar Hotel Therme Spa

Der 7000 Quadratmeter umfassende Wellnessbereich des 4-Sterne-Hotels in Stegersbach/Burgenland verfügt seit Kurzem auch über ein Ladies‘ Spa. Auf 250 Quadratmetern finden Frauen einen Relax-Massagepool, ein Sanarium sowie ein Kräuter-Sole-Dampfbad mit Schaum-Zeremonien. Hinzu kommen zwei Ruheräume mit Infrarot-Wärmeliegen sowie eine Pendelliege mit Collarium-Lichttherapie, ferner eine Obst- und Teebar, eine Sonnenwiese und ein Panorama-Dachgarten. Das Haus möchte sich verstärkt auf Frauen ausrichten, die jetzt schon über 60 Prozent der Gäste ausmachen. www.larimarhotel.at

Ruhe und Sonne tanken im Steirerhof Der Steirerhof

Ein Rückzugsort nur für Frauen ist das Ladies Spa des 5-Sterne-Hotels in Bad Waltersdorf/Steiermark. Neben einem Dampfbad, einer Softsauna und einer finnischen Sauna umfasst der Bereich Infrarotkabinen, VIP-Duschen, Kneipp-Becken sowie Ruhebereiche innen und außen. Besonders schön ist der Außenbereich mit Blick in den Weingarten. Zusätzlich können die Ladies die Thermalbadelandschaft nutzen, die u. a. Sole-, Thermal-, Natur- und Perlwasserpools bietet. Beliebt ist auch das Garten-Spa mit einem Pfad der Sinne und einer Yoga-Plattform. Dort lässt sich auch das keltische Baumhoroskop studieren. www.dersteirerhof.at

Das Kranzbach

Im Ladies Sauna & Relax Bereich des 5-Sterne-Hotels bei Garmisch-Partenkirchen können Frauen ungestört die Ruhe genießen und sich treiben lassen. Das Angebot im modernen Badehaus umfasst eine Softsauna, eine finnische Sauna sowie ein Dampfbad. Im Frischlufthof kann man sich nach dem Saunagang abkühlen. Anschließend geht‘s in den Ruheraum, wo man mit Blick auf den offenen Kamin oder in die bayerische Natur neue Energie tanken kann. Darüber hinaus bietet das Kranzbach fünf verschiedene In- und Outdoor-Pools, die man ebenfalls nutzen kann. www.daskranzbach.de Poollandschaft in idyllischer bayerischer Berglandschaft im 5-Sterne-Hotel Das Kranzbach (Foto: Kompatscher Anneliese)

Aufmacherbild: shutterstock_Look-Studio

