Acht neue Mitglieder bereichern das Portfolio der Design Hotels. Die Kooperation mit Sitz in Berlin hat neben den USA, Zypern, Griechenland, Spanien und Litauen auch ein Haus in der Schweiz sowie in Deutschland aufgenommen. Das KPM Hotel & Residences in Berlin-Charlottenburg befindet sich in einem Neubau mit Stahlfassade. In Bezugnahme auf die namensgebende, nahegelegene Königliche Porzellan-Manufaktur KPM spiegelt das moderne Interieur die Tradition der Porzellanherstellung in Berlin. Die Summe der Häuser von Design Hotels beläuft sich auf über 300 Hotels in rund 60 Ländern, die architektonische Eigenständigkeit, kulturelle Einbindung und lokale Authentizität verkörpern. www.designhotels.com