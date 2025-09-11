Die irische Dean Group plant weltweit zu expandieren: Anfang 2026 sollen The Dean Munich und The Dean Berlin eröffnen, gefolgt von The Dean Miami Ende 2026. Parallel dazu besinnt sich die Gruppe auf ihre Wurzeln in Dublin: Mitte 2026 wird das The Dean Dublin mit vergrößerten Räumlichkeiten und renovierten Innenräumen neu eröffnet und erweitert, Ende 2027 wird The Clarence, eines der charakteristischen Luxushotels der Gruppe im Herzen des berühmtem Dubliner Stadtteils Temple Bar vollständig wiedereröffnet. Das markante Gebäude am Ufer des Flusses Liffey wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts als Hotel genutzt und wurde 1997 von der Rockband U2 gekauft. Die Dean Group, deren Fokus auf Lifestyle-Hotels liegt, ist aus einer Sammlung unabhängiger Hotels in Irland entstanden. Sie betreibt Hotels, die Charakter haben und kulturell verwurzelt sind.