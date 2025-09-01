Frischer Impuls: Anantara Hotels & Resorts kooperiert ab sofort mit Technogym, Anbieter für Fitness, Wellness und Gesundheit. Ziel ist es, Gästen an zahlreichen Standorten den Zugang zu Bewegung, Regeneration und mentalem Wohlbefinden zu erleichtern. Die Auswahl reicht von klassischen Fitnessstudios bis hin zu einer exklusiven In-Room-Wellness-Video-Serie mit geführten Trainingseinheiten. Den Auftakt dieser Partnerschaft bildet von 20. bis 23. November 2025 ein viertägiges Retreat im Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel in Kampanien. Eingebettet in die Mauern eines ehemaligen Kapuzinerklosters aus dem 13. Jahrhundert erleben die Teilnehmenden State-of-the-Art Trainingsmethoden in Kombination mit Achtsamkeit und Reflexion. Zwei Master-Coaches der Marke Technogym begleiten die Einheiten und kombinieren Fachwissen mit persönlicher Betreuung. Auf dem Plan stehen individuelle Gesundheitschecks, angeleitete Bewegungseinheiten, Atemübungen, funktionales Training, thematische Workshops und ausgewogene Mahlzeiten. Jeder Tag folgt dabei dem Rhythmus der Natur www.anantara.com/de/convento-di-amalfi/offers/anantara-technogym-wellness-retreat

Aufmacherbild: Anantara-Hotels-and-Resorts