Mit dem hochmodernen Nao Longevity Hub setzt das Luxushotel auf Kreta Maßstäbe fürs Wohlbefinden – basierend auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Die Luft ist warm, ein leichter Wind streicht über die Haut, ich nehme Meeresrauschen wahr – bei meiner ersten „Self Mastery Session“ draußen im Yoga Pavillon führt mich Spa-Therapeutin Alexandra durch eine One-to-One-Breath-Meditation. Sie zeigt mir, wie ich ganz bewusst atmen und mich auf das Hier und Jetzt konzentrieren kann. In dieser wunderbaren Umgebung mache ich das sehr gern!

Vor der Anreise erhält jeder Gast einen Fragebogen zur aktuellen Verfassung, zum Gesundheitsstatus und zu den Erwartungen, die mit dem Aufenthalt verbunden sind. Darauf basierend wird eine detaillierte Auswertung und Diagnose erstellt, die das Programm bestimmen, das gemeinsam mit den Longevity-Experten des Hauses umgesetzt wird – stets zugeschnitten auf den Lebensstil, die persönlichen Ziele und die körperliche Verfassung des Gastes.

Was dieses Hideaway auszeichnet? Die wissenschaftliche Expertise und das maßgeschneiderte Programme sind vereint mit einer Atmosphäre der Balance, des Wohlbefindens und der Gastfreundschaft. So erwarten mich am ersten Tag in meiner Suite Signature Wellbeing Elixirs: ein Kombucha Drink zur Stärkung der Immunabwehr, frische Früchte, Nüsse und ein antioxidativer Shot mit Kurkuma, Honig, Ingwer und Lemon … so schön präsentiert, dass ich alles ganz bewusst genieße. Ein erster Vorgeschmack, was die Gäste kulinarisch erwartet. Im Zentrum steht modern interpretierte Mittelmeerküche. Bestimmte Zutaten und Gerichte sind beim Buffet mit dem Nao-Logo versehen, heißt: hier bitte zugreifen, da besonders wertvoll und reich an Nährstoffen und Vitaminen.

Das Nao Longevity Center, im Mai 2025 eröffnet, beeindruckt mit seinem minimalistisch eleganten Design. Klare Linien, großzügige Flächen und viel natürliches Licht schaffen eine Atmosphäre, in der man sich sofort willkommen fühlt. Dazu tragen auch die zahlreichen Kunstwerke bei, die zum Betrachten und Innehalten einladen.

Klare Linien, großzügiges Ambiente und viel Licht. Das Nao Longevity Hub bietet den Wohlfühlrahmen für Urlaub mit Gesundheits-Plus (Foto: studiotaf)

Ich lerne viel Neues kennen, unter anderem innovative Anwendungen, die ohne direkten Hautkontakt tiefgreifende Wirkungen entfalten. Durch den gezielten Einsatz von Licht, Temperatur, Ultraschall und Frequenz erschließen sie neue Wege der Regeneration. So kurbelt bei der Photobiomoduluation sanftes Licht den Zellstoffwechsel an und die Selbstheilungskräfte des Körpers. Bei der Vibroakustik durchfluten Klangwellen den Körper und beruhigen das Nervensystem. Meine behandelnde Ärztin Anna fasst beim Abschlussgespräch die zentralen Ergebnisse zusammen und erklärt mir, was schon sehr gut läuft (Bewegung und Ernährung) und welche Elemente ich künftig verstärkt einbauen sollte in meinen Alltag, um gut zu schlafen und stressige Phasen noch besser zu meistern. Zum Abschied finde ich eine handgeschriebene Karte vor: „We hope you take with you not just new experiences but also fond memories of your visit!“ Ja, ich nehme beides mit … neue Erfahrungen und Erkenntnisse ebenso wie wunderschöne Erinnerungen.

Longevity-Konzept Nao bedeutet auf altgriechisch „fließen“. Und so wird Longevity als fließender, fortlaufender Prozess betrachtet, bei dem viele Bausteine dazu beitragen, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt und ihn bestmöglich dabei unterstützt, seine Leistungsstärke zu erhalten und zu verbessern. Weltweit führende Wissenschaftler aus den Bereichen Medizin, Genetik und personalisierte Gesundheit gehören dem wissenschaftlichen Beirat des Nao Hub an und bringen die neuesten Erkenntnisse ein, die vor Ort von einem kompetenten und sympathischen Team auf jeden Gast höchst individuell zugeschnitten werden. Die vier tragenden Säulen von Nao Longevity sind Bewegung, Ernährung, Schlaf und Self Mastery. Dieser Aspekt meint die Selbstreflexion und das Erkennen seiner wahren Bedürfnisse. SPA inside Redakteurin Susanne Stoll lernte im Minos Palace Resort auf Kreta viel Neues über Well-Being

Nao im Minos Palace Resort

(Fotos: Loukianos Arnaoutakis) Das moderne Hideaway liegt auf einer privaten Halbinsel bei Agios Nikolaos im Osten Kretas, rund 60 Kilometer vom Flughafen Heraklion entfernt. www.minospalace.com

Die Preise für eine Übernachtung beginnen bei 235 Euro. Nao Longevity kann als 3-, 5-, 7- oder 14-Tage-Package gebucht werden.

(Aufmacherbild: Bluegr Hotels)