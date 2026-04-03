Detox und Fasten, medizinische Anwendungen wie Kryotherapie, Menopause-Programme sowie individuell abgestimmte Medical-Konzepte mit Diagnostik, Ernährung und Regeneration – all das gehört heute zum Spektrum moderner Longevity.

Das Thema Longevity ist längst mehr als ein Trend – es ist eine Haltung gegenüber sich selbst und seiner Gesundheit. Immer mehr Hotels entwickeln sich zu Orten, an denen Prävention, Regeneration und bewusste Lebensführung im Mittelpunkt stehen. Statt klassischer Wellness rücken Diagnostik, maßgeschneiderte Programme und ärztliche Begleitung in den Fokus. Gesundheit wird hier nicht versprochen, sondern geplant.

Ein wichtiger Teil davon ist die Ernährung. Moderne Mayr-Kuren, medizinisch begleitetes Fasten, ketogene Konzepte oder entzündungshemmende Küche verstehen Detox nicht als radikalen Verzicht, sondern als gezielten Neustart. Der Stoffwechsel wird entlastet, Routinen werden überprüft, Energie neu aufgebaut – eingebettet in ein strukturiertes Gesamtkonzept. Ergänzt wird dies durch Bewegung, Schlafoptimierung, Hormonbalance, Darmgesundheit oder gezielte Infusionen, die Prozesse messbar unterstützen.

Gerade das Frühjahr ist ideal, um sich diesem Thema zu nähern. Mehr Licht, längere Tage und der natürliche Impuls zum Aufbruch machen es leichter, Gewohnheiten zu verändern. Ein paar bewusste Tage fern vom Alltag schaffen Abstand und Klarheit. Ob in den Alpen, am Meer, in feinen Boutique-Hotels oder in modernen Resorts: Die neuen Medical Retreats verbinden Medizin mit Atmosphäre – und schaffen Raum für einen Reset, der über ein paar Tage hinaus wirkt. Wer jetzt beginnt, legt den Grundstein für stabile Energie, bessere Regeneration und ein gutes Körpergefühl in den kommenden Monaten.

Direkt am Atlantik in Punta del Hidalgo liegt das Océano. Das familiengeführte Haus verbindet ein renommiertes F.X.-Mayr-Center mit Detox-Programmen und regenerierenden Behandlungen. (Foto: www.guenterstandl.de)

Ein Ort für neue Lebensenergie

Océano Health Spa Hotel Tenerife Im Nordosten von Teneriffa, oberhalb des Atlantiks in Punta del Hidalgo, liegt das familiengeführte Hotel – ein Rückzugsort der Extraklasse für moderne Longevity. Der Schwerpunkt: medizinisch fundierte Prävention mit ausgewiesener F.X.-Mayr-Kompetenz. Darmgesundheit, Detox und bewusste Ernährung bilden die Basis, ergänzt durch Bewegung, Regeneration und Meerblick. Im März und April bietet das Haus spezielle F.X.-Mayr-Detox- und Active-Programme mit ärztlicher Begleitung – ideal für alle, die einen nachhaltigen „Reset“ und einen vitalen Start ins Frühjahr möchten, verbunden mit einem Aufenthalt am Meer. Das ruhige Ambiente, individuelle Diagnostik und langfristige Ernährungsimpulse machen die Tage im Oceano zu einer Investition in gesunde Lebensjahre. www.oceano.de

Moderne Sauerstofftherapie im L3 Circle und ein stilvoller Ruheraum im Quell Spa – Hightech trifft auf alpine Stille und zeitlose Architektur. (Foto: Nikolai Wirsing)

Auf 902 Metern über dem Meer

Appenzeller Huus Mit dem Huus Quell ist das luxuriöse Herzstück des Appenzeller Huus entstanden – ein 5-Sterne-Superior-Refugium aus massivem Mondholz. Klare Architektur, edle Textilien und natürliche Materialien prägen die 30 Zimmer und Suiten, während das 2200 Quadratmeter große Quell Spa als modernstes Wellness-Highlight des Hauses gilt. Im Zentrum steht der europaweit einzigartige L3 Long Lasting Lifestyle Circle: ein strukturierter Hightech-Rundgang aus MCS-Infrarotkabine mit ionisiertem Sauerstoff, Kryotherapie bei minus 110Grad Celsius, hyperbarer Sauerstofftherapie und Flow-System zur Aktivierung des Lymphsystems. Präzise Diagnostik begleitet jede Anwendung und schafft die Basis für zelluläre Regeneration und mentale Klarheit. Außerdem gibt es einen Rooftop-Infinity-Pool, Salzsauna, neun Pools und ein Spa-Garten mit Quellwasser. www.appenzellerhuus.ch

Ausbildung zum Longevity Coach

Länger gesund, fit und mental stark leben – das Thema Longevity bewegt immer mehr Menschen. Ab April startet das IST-Studieninstitut erstmals die Weiterbildung zum „Longevity Coach“.

Mit der neuen Weiterbildung „Longevity Coach“ greift das IST-Studieninstitut das große Interesse für das Thema Longevity gezielt auf und beleuchtet verschiedene Aspekte, wie „Länger gesünder leben“ gelingt. Der erste Kurs startet im April 2026.

Das Düsseldorfer Institut ist seit über 30 Jahren auf berufsbegleitende Qualifikationen in den Bereichen Fitness, Gesundheit und Sport spezialisiert und bundesweit tätig. Der achtmonatige Lehrgang vermittelt fundiertes Wissen zum Zusammenspiel von Bewegung, Ernährung, Regeneration und mentaler Gesundheit. Teilnehmer lernen, wie gezielte Trainingsreize Muskelkraft und Stoffwechsel unterstützen, welche Ernährungskonzepte die Vitalität fördern und warum Schlaf sowie Stressmanagement entscheidend für gesundes Altern sind. Ergänzend werden die biologischen Grundlagen des Alterns verständlich erklärt. Das flexible Blended-Learning-Konzept mit Seminaren und digitalen Lernformaten ermöglicht eine praxisnahe und berufsbegleitende Teilnahme für Branchenprofis und auch Quereinsteiger. Weitere Informationen unter www.ist.de

(Fotos: Alex Filz Photography)

Neue Energie in der Toskana

Adler Spa Resort Thermae Sanfte Hügel, Zypressen und natürliche Thermalquellen prägen die Landschaft rund um das weitläufige Anwesen im Val d’Orcia. Seit vielen Jahren steht das Haus für gewachsene Qualität, Beständigkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung, so auch bei seinem Longevity-Angebot. Im Zentrum steht Adler Med mit einem ganzheitlichen Ansatz für nachhaltige Vitalität. Präventive

Diagnostik, gezielte Therapien, Infusionen, individuelle Ernährungsstrategien und maßgeschneiderte Trainingsprogramme greifen ineinander. Im Individual Retreat entsteht unter ärztlicher Begleitung ein persönliches Konzept zur Regeneration, Leistungssteigerung und Zellgesundheit – mit dem Ziel, Lebensqualität langfristig zu erhalten. Ergänzt wird das Programm durch die Kraft des Thermalwassers, großzügige Spa-Landschaften und eine feine, regional geprägte Küche. www.adler-thermae.com

Waldkraft und Weitblick

Reischlhof Wo sich der Bayerische Wald in sanften Wellen bis zum Horizont zieht, entfaltet der Reischlhof seine besondere Kraft. Moderne Gesundheitsimpulse wie 4D-Körperscan, Hypoxie-Training oder die Kältekammer mit minus 85 Grad stehen hier nicht isoliert, sondern eingebettet in ein stimmiges Gesamterlebnis aus Natur, Bewegung und bewusster Regeneration. Deutschlands größtes WaldSpa mit 40 000 Quadratmetern Naturfläche erweitert den 5000 Quadratmeter großen Wellnessbereich ins Freie, ergänzt durch 20-Meter-Sport-Außenpool, Sky-Sole-Whirlpool auf der Dachterrasse und weitläufige Ruhezonen. Stilvolle Zimmer und Suiten in idyllischer Alleinlage, viel Holz, klare Linien und herzliche Gastgeberkultur verleihen dem Haus Tiefe und Charakter. www.reischlhof.de

Pflegetrio: Scalp Treatment, Wholecare Masque und Enriching Care Shampoo ergänzen das Headspa-Ritual für gesunde Kopfhaut und kräftiges Haar. www.shazay.com Strahlend sanftes Detox-Enzym-Peeling in Pulverform, das abgestorbene Hautzellen und Unreinheiten löst, Poren verfeinert und die Haut geschmeidig und frisch aussehen lässt. Mit Arganöl und Aloe Vera. 15 Sachets, 58 €. www.a4cosmetics.de Glow-Duo für Zuhause Matcha Detox Oil & Peach Peeling für glatte, strahlende Haut und Spa-Momente daheim. Ab etwa 39,99 €. www.badesofa.de

Wechseljahre aktiv

Park Igls Medical Spa Resort Oberhalb von Innsbruck richtet das Park Igls den Fokus auf Frauengesundheit ab 40. Mit dem Programm „Meno-Chance“ begleitet das Igls-Team die Phase von der Peri- bis zur Postmenopause – bewusst ohne klassische Hormonersatztherapie. Grundlage sind Moderne Mayr-Medizin, differenzierte Hormonanalysen, optionales Mikrobiom-Testing sowie individuell abgestimmte Ernährung, Bewegung und Stressreduktion. Ziel ist es, typische Beschwerden gezielt zu lindern und die Menopause als aktiven, selbstbestimmten Übergang zu gestalten. Das charmante Boutique-Hotel mit 51 Zimmern verbindet medizinische Kompetenz mit ruhiger Alpenlage – mit über 30 Jahren medizinischer Mayr-Expertise. Es wurde bereits 1993 eröffnet und zählt seither zu den führenden Gesundheitszentren Europas. www.park-igls.at

(Foto: Andergassen)

Biohacking im Alpenresort

Quellenhof Luxury Resort Passeier Im Südtiroler Passeiertal liegt mit dem Quellenhof eines der größten und vielseitigsten 5-Sterne-Resorts der Alpen: Wellness, Sport, Gourmetküche und ein eigenes Medical Center auf über 10 500 Quadratmetern. Umgeben von weitläufigen Garten- und Parkanlagen sowie eleganten Suiten und großzügigen Pool- und Spa-Bereichen wurde hier ein Biohacking Longevity Retreat etabliert. Es basiert auf individueller Diagnostik. Kälteanwendungen, Rotlicht und gezielte Nährstoffstrategien fördern Energie, Fokus und Leistungsfähigkeit. www.quellenhof-resorts.it

Gesundheit verstehen

MedVital Gesundheitsresidenz Tegernsee. Therapeuten verschiedenster Ausrichtung arbeiten in engem Austausch miteinander und unterstützen Patienten und Kurgäste aktiv dabei, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen.

Die Gesundheit und Vitalität der Gäste und Patienten langfristig zu unterstützen – dieses Ziel verfolgt die neue MedVital Gesundheitsresidenz am Tegernsee.

Moderne medizinische Behandlungen werden ergänzt durch ein vielfältiges Rahmenprogramm in den Bereichen Ernährung, Bewegung & Sport, Achtsamkeit & Wellness. Erfahrene Ärzte und medizinische Experten kombinieren Bausteine der Allgemeinmedizin, der Physikalischen & Rehabilitativen Medizin und der Naturheilkunde mit neuesten Forschungsergebnissen. Der medizinische Leiter Dr. med. Martin Porstner setzt auf die funktionelle Medizin. Warum das so zielführend ist? „Wir messen mit hochspezialisierten Diagnoseverfahren den Menschen von Kopf bis Fuß, setzen einzelne Puzzlesteine zusammen und erarbeiten einen maßgeschneiderten Therapieplan.“ Eine Vielzahl von innovativen Methoden kommt zum Einsatz, wie u. a. Intervall-Sauerstoff-Training, Colon-Hydro-Therapie, Infusionskonzepte (NAD+, Curcumin, Resveratrol, Vitamin C, Spermidin), Stammzellaktivierung und viele weitere. Was das Haus so besonders macht, ist auch die sehr freundliche Ansprache und das sympathische Miteinander. Empfehlenswert für alle, die ihren Gesundheitsstatus überprüfen lassen möchten, aber auch für diejenigen, die Beschwerden unterschiedlichster Art haben und spüren, dass sie ihre gesundheitlichen Probleme fachkundig beurteilen lassen sollten. Die Gäste des MedVital wohnen in großzügigen, lichtdurchfluteten Appartements und werden vom Küchenteam der Gesundheitsresidenz verwöhnt.

Dass auch die Gesundheit der Haut ein zentraler Bestandteil ist, vermittelt Dermatherapeutin Anja Katzenberg mit maßgeschneiderten Behandlungen und wertvollen Tipps zur Selbstfürsorge.Was Körper und Geist Großartiges leisten, aber auch, wo es Schwachstellen gibt, wird beim Blick mit Dr. Porstner auf die Ergebnisse und Befunde deutlich. Seine Empfehlungen für die nächsten Schritte hin zu nachhaltiger Gesundheit zeigen, wie viel ich selbst tun kann für mein Wohlbefinden. www.medvital-residenz.de

Gespräche mit Ärzten und Gesundheitsexperten sowie Messungen und Behandlungen finden stets auf Augenhöhe statt Longevity-Konzept Eine Vielzahl verschiedenster Gesundheitsexperten arbeiten in der MedVital Gesundheitsresidenz zusammen. Ergänzt durch Ernährungsberatung, vielfältige Sport- und Bewegungstherapien, medizinische Massagen und dermatherapeutische Behandlungen. Der Schwerpunkt liegt auf einer ganzheitlich ausgerichteten Medizin, auf Longevity und Biohacking, auf der Vermeidung von altersbedingten Erkrankungen und den Erhalt bester Gesundheit.

(Aufmacherbild: shutterstock/Kirasolly)

Ausführliche Longevity-Tipps und weitere Resorts stellen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe SPA inside vor.