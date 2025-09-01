-Advertorial-

Die Naturkosmetik von Oceanwell basiert auf marinen Wirkstoffen. Die OceanCollagen ProAge Line setzt auf ozeanisches Kollagen und natürliches Meerwasser. Mit NATRUE-Zertifizierung.



Den Meeresbiologen von oceanBASIS gelang es, ozeanisches Kollagen aus Quallen in einem natürlichen Wirkstoffkomplex zu konzentrieren. Diese ursprünglichste Form des Kollagens wird schonend gewonnen und bewahrt so seine einmaligen Eigenschaften: Eingebunden in zarte Cremetexturen legt sich der Kollagenschutzfilm über die Haut und spendet intensiv Feuchtigkeit und Meeresmineralien. Der Schutzfilm hält die Zellen vital und hilft der Haut, ihre Widerstandskraft gegen Umwelteinflüsse aufrechtzuerhalten.

Happy Aging mit Oceanwell!

Die OceanCollagen ProAge Line ist besonders gut für die anspruchsvolle und reife Haut geeignet. Clean & Care Cream, Face Cream, Protecting Serum und Cell Boost Elixir enthalten hochreines natives ozeanisches Kollagen (in Kiel hergestellt), das die Zellen mit intensiver Feuchtigkeit und allen essenziellen Nährstoffen versorgt, die Haut strafft und Fältchen sanft aufpolstert. Dank der engen Partnerschaft mit vielen Kosmetikstudios und Spa-Hotels ist die zertifizierte Naturkosmetik Oceanwell in der professionellen Anwendung heute fest etabliert.

Bezugsquellen:

https://www.oceanwell.de/filialfinder