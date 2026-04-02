Im Posthotel Achenkirch beginnt Gesundheit mit einer präzisen Analyse statt mit einem guten Vorsatz. Das traditionsreiche Tiroler Haus erweitert sein ganzheitliches Konzept um ein Longevity Lab, das Daten, Disziplin und Denkweise verbindet – und Langlebigkeit nicht als Trend, sondern als Haltung versteht.

Unter Belastung Fahrrad fahren für eine genaue Analyse des Stoffwechsels – Chefredakteurin Franka Hänig lässt sich im Longevity Lab des Posthotel Achenkirch analysieren Der Atem geht schneller. Die Beine brennen. Auf dem kleinen Bildschirm vor mir steigen die Zahlen – Puls und Leistungswerte klettern im Takt der Pedale des Indoor-Bikes nach oben. Es ist kein gewöhnliches Workout, sondern ein Belastungstest im neuen Longevity Lab des Posthotel Achenkirch. Eine Maske misst die Sauerstoffaufnahme, die Pulszonen (Trainingsbereiche, die auf der Herzfrequenz basieren) und das aktuelle Stresslevel. Sensoren analysieren die Körperzusammensetzung, jede Bewegung wird zur Datengrundlage. Was sich nach Spitzensport anfühlt, ist hier Teil eines neuen Gesundheitsangebotes, das auf Klarheit setzt: Erst messen, analysieren, verstehen und dann verändern.

Mit diesem Hightech-Setting beginnt im Posthotel eine neue Dimension von Prävention. Das 100 Quadratmeter große Longevity Lab – stilvoll-minimalistisch gestaltet – fügt sich bewusst reduziert in die gewachsene Architektur des Hauses ein. Die uVida-Ruhe- und Belastungs- sowie InBody-Analysen gehören zum neuen Premium-Check. Mit diesem hat man dann ein ganzheitliches Bild seines körperlichen Ist-Zustandes schwarz auf weiß auf Papier und über eine App. Die Ergebnisse bilden die Basis für den nun folgenden personalisierten Trainingsplan. Den erstellt Amel Mujkic. Er ist der kompetente Ansprechpartner im Longevity Lab, Biohacking-Coach sowie Personal Trainer und begleitet die Gäste durch das neue Angebot bis hin zu Biohacking wie Licht- und Infrarot-Behandlungen, geführte Eisbad-Sessions zur Regeneration, Atem- und Kältetraining. Das Longevity-Programm integriert sich im Übrigen fließend in das bestehende Gesundheits- und Präventionskonzept des Hauses.

Das Adults-only-Resort in Tirol verbindet alpine Architektur mit großzügiger Spa-Welt. Sowie innovative Restaurantkonzepte wie das TCM-Restaurant Tenzo schaffen Raum für Ruhe und Rückzug

142 Zimmer und Suiten im zeitlosen Landhausstil bietet das Posthotel Achenkirch seinen Gästen (Foto: Christian Leischner)

Das Posthotel Achenkirch war nie ein Ort für kurzfristige Effekte. Seit über hundert Jahren in Familienbesitz, zählt es zu den ersten Wellnesshotels Tirols und hat fernöstliche Heilmethoden lange vor deren Popularität integriert. Traditionelle Chinesische Medizin, Ayurveda und eine konsequent gelebte Bewegungskultur mit Yoga, Tai-Chi und Qi Gong bilden das Fundament. Shaolin-Meister Liang, TCM-Ärztin Dr. Hu Ji und spezialisierte Therapeuten stehen für ein Gesundheitsverständnis, das Wissen vertieft, statt Trends zu bedienen. Auf 7000 Quadratmetern entfaltet sich eine Welt zwischen Stille und Weite: der „Versunkene Tempel“ mit fernöstlicher

Saunaarchitektur, das Atrium Spa mit ayurvedischen Treatments, Yin- und Yang-Außenpools sowie Österreichs erstes Original Japanese Head Spa. 142 Zimmer und Suiten im zeitlosen Landhausstil schaffen Rückzugsräume mit alpiner Wärme. Ergänzt wird das Angebot durch einen hauseigenen 9-Loch-Golfplatz, Tennisplätze und einen Lipizzaner-Reitstall – eine seltene Verbindung aus Konzentration, Natur und Bewegung.

Gastgeber Karl C. Reiter denkt Gesundheit dabei stets weiter. Für ihn bedeutet Longevity nicht nur Leistungsoptimierung, sondern bewusste Lebensführung. Deshalb integriert das Lab auch Logotherapie-Coachings, die er persönlich anbietet. Sinnfindung und innere Ausrichtung werden so Teil eines Konzepts, das messbare Daten mit persönlicher Reflexion verbindet. „Gesundheit beginnt im Denken“, sagt Reiter – und meint damit eine Verantwortung, die über den Aufenthalt hinausreicht.

Das Posthotel Achenkirch verbindet damit zwei Welten: präzise Diagnostik und jahrzehntelange Erfahrung in ganzheitlicher Heilkunst. Wer hier in die Pedale tritt, trainiert nicht nur Muskeln, sondern beginnt eine Reise zu sich selbst.

Gewachsene Heilkunst trifft im Posthotel Achenkirch auf neue Longevity-Impulse

Das Longevity-Konzept des Posthotels

Mit dem neuen Longevity Lab erweitert das Posthotel Achenkirch sein Gesundheitskonzept um einen zukunftsweisenden Bereich moderner Langlebigkeit. Auf 100 Quadratmeter vereint das stilvoll-minimalistische Zentrum wissenschaftlich fundiertes Biohacking mit mentaler Sinnarbeit. uVida- und InBody-Analysen, Licht- und Infrarottherapie, Atem- und Kältetraining sowie individuelle Coaching-Programme fördern Regeneration, Schlafqualität und Vitalität. Für Gastgeber Karl C. Reiter ist Longevity mehr als Technik: „Gesundheit beginnt im Denken.“ Das Lab ergänzt die bestehende Expertise aus TCM, Ayurveda und achtsamer Bewegungskultur und wird durch Logotherapie-Coachings von Reiter persönlich vertieft. Gemeinsam mit Experten wie Amel Mujkic (siehe Interview Seite 106), TCM-Ärztin Dr. Hu Ji und Shaolin-Meister Liang entsteht eine Allianz aus Tradition und Innovation. Auch das Japanese Zen Head Spa ist Teil des erweiterten Angebots – ein ganzheitlicher Ansatz, der messbare Diagnostik mit innerer Haltung verbindet.

Posthotel Achenkirch

Das Posthotel erreicht man mit dem Auto über die Inntalautobahn A12 bis Wiesing, dann Richtung Achensee/Achenkirch. Mit der Bahn bis Jenbach, weiter per Taxi oder Hotelshuttle nach Achenkirch. www.posthotel.at/de

Die Preise beginnen bei 210 Euro pro Person und Nacht inklusive Vollpension. Das Longevity Paket (Analysen, Biohacking-Einheit, Trainings- und Ernährungsplan) kostet 270 Euro.

Weitere innovative Longevity-Resorts stellen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe SPA inside vor.