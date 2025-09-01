Wellness-Hotels & Resorts ist insolvent. Das vorläufige Insolvenzverfahren wurde bereits Ende Juni vom Amtsgericht Düsseldorf eröffnet, wie das Online-Branchenportal Tageskarte berichtet. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Nikolaos Antoniadis bestellt. Die wirtschaftlichen Probleme der Kooperation aus 4- und 5-Sterne-Hotels im Wellnessbereich waren demnach bereits in den Bilanzen der letzten Jahre erkennbar. 2023 kam es erstmals zu einem Defizit, nachdem Wellness-Hotels & Resort zwei Jahre zuvor noch eine staatliche Beihilfe erhalten hatte. In guten Zeiten hatte das Unternehmen, dem seit 2001 Michael Altewischer als geschäftsführender Gesellschafter vorstand, rund 50 Mitgliedsbetriebe. Zuletzt war die Zahl auf über die Hälfte geschrumpft. Nun steht die Marke zum Verkauf. www.wellnesshotels-resorts.de

