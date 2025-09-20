Weleda Flagship Longevity Spa in Düsseldorf eröffnet

Mit dem ersten Weleda Flagship Spa in Düsseldorf setzt die Naturkosmetik-Pionierin einen weiteren Meilenstein: Auf 270 Quadratmetern ist eine ganzheitliche Wellness-Oase entstanden, die das Thema Longevity – also nachhaltige Gesundheit und natürliche Langlebigkeit – als 360-Grad-Erlebnis umsetzt.

Das Weleda Flagship Spa vereint individuelle Treatments, regenerative Massagen und ein modernes Verständnis von ganzheitlichem Wohlbefinden mit spürbarer Kompetenz und 100 % zertifizierter Naturkosmetik. Im Fokus stehen die körpereigene Regenerationsfähigkeit sowie das Zusammenspiel von innerer und äußerer Balance.

„Longevity bedeutet für uns, natürliche Schönheit und Vitalität ganzheitlich zu denken – über die Haut hinaus“, so Tina Müller, CEO von Weleda. „Mit unserem Spa schaffen wir einen Raum, in dem sich Menschen bewusst Zeit für sich nehmen, um Körper, Geist und Sinne zu stärken.“

NATÜRLICH. GANZHEITLICH. ZUKUNFTSWEISEND.

Das neue Konzept geht weit über klassische Anwendungen hinaus: Tiefenwirksame Treatments, persönliche Beratung und achtsame Me-Time stehen im Mittelpunkt ganzheitlicher Selbstfürsorge. Ergänzt wird das Behandlungsspektrum durch sorgfältig entwickelte Cell Longevity Treatments, die Körper und Haut auf Zellebene aktivieren und stärken: darunter die Arnika Rückenmassage, die belebende Vital-Massage, tiefenentspannende Hot-Stone-Anwendungen, Partnerbehandlungen in einem Raum, das aktivierende Unique Glow Facial sowie der regenerierende „Kurzurlaub“ – eine wohltuende Kombination aus Aromaöl-Massage und Facial.

Im integrierten Shop entdecken Gäste die Vielfalt der Weleda Produkte, profitieren von maßgeschneiderten Selfcare-Angeboten und einem hochwertigen Ambiente. Direkt nach der Behandlung lassen sich passende Pflegeprodukte mitnehmen oder neue Routinen individuell zusammenstellen – ein Erlebnis, das langfristig wirkt. „Parallel zur Eröffnung in Düsseldorf führen wir unser neues Spa-Konzept auch in den Weleda Spas in Hamburg und Stuttgart ein“, so Rita Wirtz, Geschäftsführerin der nun insgesamt drei Weleda Spas in Deutschland. Gastgeberin im Weleda Flagship Spa in Düsseldorf ist Spa-Managerin Nicole Edringer.

