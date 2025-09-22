Ein Hauch kaiserlicher Schönheit zieht ins neue Grand Elisabeth in der österreichischen Kur- und Kaiserstadt Bad Ischl ein: Das Organic Alps Spa by Dorissima von Doris Brugger präsentiert mit dem Schoko-Facial aus Sisis Finest Kollagenschokolade eine innovative aphrodisierende Behandlung, die Tradition, Wissenschaft und Sinnlichkeit verbindet. Die Idee knüpft an Kaiserin Elisabeth an, die schon im 19. Jahrhundert eigene Schönheitsrituale entwickelte und auf kollagenhaltige Anwendungen setzte. Die moderne Variante der traditionsreichen Konditorei Zauner setzt auf Kollagen in Kombination mit dunkler Schokolade, deren antioxidative Wirkung der Haut neue Frische verleiht. Für die Anwendung wird die geschmolzene Schokolade mit dem sinnlichen Siddharta Oil by Dorissima angereichert. Das Organic Alps Spa zeichnet sich durch ein holistisches Konzept aus: Sieben Körper- und Massageöle auf Basis alpiner Pflanzen wie Alpenrose, Arnika oder Edelweiß, ergänzt durch Treatments wie Kräuterstempel, Meridianmassagen und Beauty Packs. Zwei Saunen, ein beheizter Indoor-Pool und ein moderner Fitnessbereich runden das Angebot ab. www.grand-elisabeth.at

Aufmacherbild: GrandElisabeth_SPA_Schokolade_2