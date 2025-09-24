Mäurer & Wirtz besetzt Schlüsselpositionen neu

Mäurer & Wirtz stellt sein Management Board strategisch neu auf und nimmt strukturelle Veränderungen vor, um seinen Wachstumskurs fortzusetzen.

Matthias Kohl übernimmt zum 1. November 2025 die Rolle des Director Global Distribution & New Business und wird die Internationalisierung sowie den Ausbau neuer Geschäftsfelder verantworten. Darüber hinaus wird er mit seiner Expertise im Premium-Segment den Ausbau des Prestige-Geschäfts vorantreiben.

Rebecca Kaptur, die bereits im Unternehmen tätig ist, wird mit Wirkung zum 1. April 2026 zum neuen Director General Operations befördert. Als Mitglieder des Management Boards berichten beide Führungskräfte in direkter Linie an Stephan Kemen, Chief Executive Officer von Mäurer & Wirtz.

Stephan Kemen, CEO von Mäurer & Wirtz „Die Duftbranche ist im Wandel – und wir stellen uns für die Zukunft auf. Mit der Besetzung der beiden zentralen Positionen stellen wir sicher, dass unsere Unternehmensziele konsequent verfolgt werden. Matthias Kohl ist die richtige Persönlichkeit, um den Ausbau vertriebsseitiger Wachstumsfelder zu forcieren. Im Hinblick auf das Prestige-Segment hat Mäurer & Wirtz für 2026 einen ambitionierten Plan, den auch diese Personalie unterstreicht. Mit der Ernennung von Rebecca Kaptur zum Director General Operations setzen wir ein starkes Zeichen für den Produktionsstandort Deutschland und auch zu jemandem aus den eigenen Reihen“, erklärt Stephan Kemen.

Erfahrungsstarke Führungspersönlichkeiten für Schlüsselbereiche

Mit der neuen Management-Besetzung verfolgt Mäurer & Wirtz einen ganzheitlichen Ansatz: Marktchancen nutzen, operative Exzellenz garantieren und so die Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern.

Matthias Kohl bringt umfassende Erfahrungen aus seinen Stationen als Managing Director bei Dyson Switzerland sowie vorherigen Führungsrollen bei LVMH, Coty, Reckitt und Lidl mit. Dank seiner segmentübergreifenden Expertise beim Vertrieb von Konsumgütern, seinen Erfahrungen in der Duftbranche – speziell im Luxus-Bereich – sowie seiner interkulturellen Kompetenz wird er in seiner Funktion bei Mäurer & Wirtz den weiteren Ausbau der internationalen Kernmärkte vorantreiben und neue Geschäftsfelder erschließen. Er folgt auf Marc Schütz, der sich zum 30. Juni 2025 in den Vorruhestand verabschiedet hat.

Rebecca Kaptur, zukünftig Director General Operations, ist seit 17 Jahren Teil des Unternehmens und verfügt über langjährige Erfahrung in der Umsetzung nationaler und internationaler Duftprojekte, vom ersten Entwurf bis zum fertigen Produkt im Regal. Sie hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Erfolg des Ausbaus des Private-Label-Geschäfts beigetragen und damit ihre strategische Kompetenz eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In ihrer neuen Funktion wird sie die Produktionsbereiche Pre-Production, Filling Department und Technical Department sowie das Supply Chain Management, die Forschung & Entwicklung und das operative Produktmanagement verantworten. Mit diesem breiten Zuständigkeitsbereich wird sie eine Schlüsselrolle bei der Effizienzsteigerung, Innovationsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens einnehmen. Erhard Loths, aktueller Director General Operations bei Mäurer & Wirtz, geht im kommenden Jahr in den Ruhestand und wird seine Nachfolgerin bis dahin eng begleiten.

www.m-w.de