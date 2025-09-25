Es ist die Rückkehr einer Legende: Als Gründungshaus der Marke Steigenberger trägt der Europäische Hof Baden-Baden im Herzen der Kurstadt eine besondere symbolische Bedeutung und setzt heute, 95 Jahre nach seiner ursprünglichen Eröffnung als erstes Steigenberger Hotel, neue Maßstäbe für kultivierten Luxus und stilvolle Gastlichkeit. Am 25. September wird die Wiedereröffnung mit vielen Gästen gefeiert.

„Der Europäische Hof Baden-Baden steht für eine harmonische Verbindung aus reicher Geschichte und moderner Raffinesse. Ein Ort, an dem Gäste eine einzigartige Symbiose aus historischer Grandeur, zeitgemäßem Luxus und außergewöhnlichem Service erleben“, sagt General Manager Holger Flory.

Lobby des Europäischen Hof Baden-Baden Room Serenity Spa Suite Room Deluxe Heritage

126 individuell gestaltete Zimmer, Suiten und Apartments bieten höchsten Komfort und zurückhaltenden Luxus. Edle Materialien, maßgefertigte Möbel und eine von der Natur inspirierte Farbwelt fügen sich elegant in die Architektur des Hauses ein. Die Neugestaltung wurde vom Anspruch getragen, den historischen Charakter zu bewahren und ihn gleichzeitig in die Gegenwart zu übersetzen.

Café de l’Europe LUIZA Rooftop Terrace & Bar Auerhuhn Lounge Bar

Der Europäische Hof Baden-Baden versteht sich als exklusiver Rückzugsort und Treffpunkt für Kultur, Genuss und Gesellschaft zugleich. Im Café de l’Europe zelebrieren Executive Chef Marcel S. Traber und sein Team eine kreative Fusion aus französischer und europäischer Küche, angereichert mit regionalen Einflüssen. Die elegante Auerhuhn Lounge Bar lädt zu entspannten Gesprächen in Speakeasy-Ambiente ein. Als Krönung des kulinarischen Erlebnisses präsentiert sich die Luiza Rooftop Terrace & Bar, die mit mediterraner Küche, kreativen Drinks und einem spektakulären 360-Grad-Panoramablick über Baden-Baden begeistert.