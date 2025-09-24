Die Zukunft des Wellnesssektors auf dem afrikanischen Kontinent steht im Fokus des Africa Wellness Congress, der erstmals vom 13. bis 14. Oktober im Es Saadi Marrakech Resort stattfindet. Wie der Veranstalter, Health & Beauty France (HAB) mitteilt, hat der Ticketverkauf begonnen. Das panafrikanische Forum bringt Investoren, Hotel- und Spa-Fachleute, Wellness-Experten, Architekten und politische Entscheidungsträger zusammen. Das Konferenzprogramm steht unter dem Motto „Pionierarbeit bei Investitionen und Geschäften in der Wellnessbranche Afrikas”. Renommierte Experten aus Marokko, Afrika, Europa und den USA werden ihr Wissen, ihre Best Practices und ihre Visionen über die Zukunft des Wellnessbereichs in Afrika teilen. www.wellness-congress.africa

Aufmacherbild: shutterstock/TravelGirl1981