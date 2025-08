Oceanwell jetzt auch mit starken Partnern in Österreich und der Schweiz

Die oceanBASIS GmbH, Hersteller der zertifizierten Meeres-Naturkosmetikmarke Oceanwell, baut ihre internationale Präsenz aus und gewinnt zwei neue Exklusivpartner in Österreich und der Schweiz.

Ab sofort übernimmt BeautyVeda den exklusiven Vertrieb und die Generalvertretung für Oceanwell in Österreich. In der Schweiz freut sich das Team von COSMETIX SA über die neue Partnerschaft.

Dr. Inez Linke, Meeresbiologin und Entwicklerin von Oceanwell, unterstreicht: „Mit BeautyVeda und COSMETIX SA haben wir zwei Partner gefunden, die unsere Werte teilen: Naturkosmetik auf wissenschaftlicher Basis, nachhaltiges Wirtschaften und echte Kundennähe. Gemeinsam bringen wir die Kraft des Meeres in neue Regionen.“

BeautyVeda mit Sitz in Neusiedl am See ist ein auf Naturkosmetik spezialisiertes Kosmetikinstitut & Fachgeschäft. Es bietet exklusiv in Österreich zertifizierte Naturkosmetik-Produkte von OCEANWELL. Das erfahrene Duo Luba Antonu und Helmuth Antonu bringt umfassende Expertise in den Bereichen Naturkosmetik, Vertrieb und Schulung mit und betreut Kosmetikinstitute, Hotels, Spas, Apotheken, Reformhäuser sowie Arztpraxen.

COSMETIX SA begleitet seit über 30 Jahren Kosmetikinstitute, Spas und Fachhandel mit hochwertigen Markenprodukten, individueller Beratung und praxisnahen Schulungen. Geschäftsinhaber Pascal Sütterlin, Schulungsleiterin Carina Burkhalter und Kosmetikerin Fabienne Küenzi bringen jahrzehntelange Branchenerfahrung mit und stehen für persönlichen Service und echte Kundennähe.

