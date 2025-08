ist von Marriott zum Director of Development für die DACH-Region berufen worden. Sie soll ihre über 13-jährige Branchen-Erfahrung in die Umsetzung und Weiterentwicklung der Wachstumsstrategie im DACH-Raum einbringen. Reschke war bereits in den Bereichen Hotelentwicklung, Projektmachbarkeit und strategische Beratung tätig, zuletzt bei H World International/Steigenberger. Weitere Stationen ihrer Laufbahn waren neben DER Touristik u.a. auch Jumeirah und Starwood. Ihr Studium des International Hospitality Managements führte sie von Lausanne über Mannheim bis nach London.

Michal Reschke, Director of Development DACH-Region Marriott (Foto: Studioline)