Wellness-Träume auf der „Mein Schiff Relax“

Eintauchen in die Wellness-Welten auf dem Meer, endlose Weite spüren, glitzernde Wellen erleben und erfrischende Seeluft einatmen. Das aktuell neueste Kreuzfahrtschiff der Weltmeere – Mein Schiff Relax – begeistert mit tollen Spa-Trends auf See.

Das Glück auf dem Meer finden: Es muss nicht immer der klassische Wellnesstempel an Land sein. Wellness geht auch auf hoher See, also Spa & Meer. Der Name wurde zum Programm des großzügigen Wellnessbereichs des neuesten Schiffs der TUI Cruises-Flotte – Mein Schiff Relax. Vor kurzem in Málaga bei einem Konzert von Robbie Williams getauft, setzt die Relax 2025 neue Maßstäbe. Neben den klassischen Wellnessangeboten gibt es innovative Wohlfühl-Features, die hier erstmalig zu entdecken sind.

Wir starten in Palma, wo die Mein Schiff Relax herrschaftlich vor der Skyline mit der Kathedrale von Palma thront. Groß und größer als die bisherigen Schiffe von TUI Cruises, bietet der Oceanliner Kapazität für fast 4000 Passagiere. Viel Raumgefühl und ein großer Spa-Bereich für eine Entspannungsreise mit innovativen Wellness-Tools und Wellbeing mitten im Meer erwarten uns.

Alles im Zeichen von Entspannung

Hell und freundlich lädt uns der neue Wellnessbereich Spa & Meer auf Deck 15 ein, wohlige Entspannungsmomente auf hoher See zu finden. Auf der Mein Schiff Relax ist der Eintritt in den Wellnessbereich kostenfrei (nicht selbstverständlich auf Kreuzfahrtschiffen), nur die Anwendungen werden separat berechnet und dem Bord-Konto des Gastes belastet. „Wir möchten unseren Gästen ein einmalig-inspirierendes Erlebnis in unserem Spa bieten“, freut sich Giuliana Rizzo, die Spa-Managerin des Schiffs. Zusammen mit ihrem 40-köpfigen Team ist sie für die umfangreiche Wellnesslandschaft und den Fitnessbereich zuständig. An Bord ist Giuliana Rizzo, die seit 10 Jahren bei TUI Cruises arbeitet, unter den Kollegen eine Prominente. Mit Stolz berichtet die Spa-Managerin, als Taufpatin für die neue Mein Schiff Relax ausgewählt worden zu sein. So steht alles im Zeichen von Relax. Die Cruise startet ebenfalls entspannt mit einem herrlichen Overnight an der Küste Mallorcas und anschließend einem sonnigen Seetag in Richtung Cannes. Noch die Bilder der funkelnden Kulisse Palmas vor Augen, tauchen wir nun ein in die endlose Weite des Meeres und die Vorfreude auf rundum entspannende Wellnesserlebnisse.

Von Meereshöhe auf die Zugspitze

Die Sauerstoff-Anwendung ist eine Art Höhentraining, das Sportler seit Jahren praktizieren, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten. Hier erlebt man sie auf einer bequemen Liege im 15. Stock des Schiffes. Schlafend oder ruhend erhält man eine spezielle Sauerstoffbeatmung. Diese bringt Energie und Wohlbefinden und je nach körperlicher Belastungsfähigkeit kann man es bis auf die Zugspitze schaffen. Ganz so weit kam ich nicht, aber die Bedeutung des Sauerstoffs zu spüren, war eine eindrückliche Erfahrung. Man fühlt sich positiv erschöpft und gleichzeitig voller Energie.

Ein weiteres neues Treatment konnte ich im sogenannten „MLX iDome“ erleben. Bei diesem ultimativen Detox-Booster wird der Körper in der 40-minütigen Anwendung mit Fern-Infrarot-Strahlen stimuliert, Plasma- und Lichtanwendungen in einer Behandlung vereint. Sehr inspirierend! Bei mir löste es eine Art Jakobsweg-Erfahrung aus, ohne diesen zu laufen. Während des iDome-Treatments konzentriert man sich ganz auf sich, kann sich Gedankenspielen hingeben und einfach wegdriften. Belebende Wärme durchströmt den Körper, verstärkt durch eine Gesichtsmaske mit einer von drei Farbmöglichkeiten – mit antibakterieller Wirkung, aktiv gegen unreine Haut oder mit Anti-Aging-Power. Meine Wahl fiel auf die grünen Fern-Infrarot-Strahlen, die antibakteriell wirken sollen. Mit einer Augen-Schutzbrille gegen die Strahlen, einer Maske über dem Gesicht sowie in eine Ganzkörper-Apparatur eingebettet, schwebte ich zwar nicht gerade auf Wolke 7, dafür über dem Meer.

Luxuswohnen für gehobene Ansprüche neu definiert: In der Kategorie „InTUItion“ erstrecken sich zwei Suiten über zwei Decks (Maisonette). Insgesamt 88 m² bieten bis zu sechs Personen großzügigen Freiraum, mit Dusche und Infrarotsauna ausgestattete Badezimmer und großer Veranda auf beiden Decks

Frischekick mit Aussicht

Kooperationspartner der Mein Schiff Flotte für den Spa & Meer-Bereich sind deutsche Firmen. Babor, Alessandro und Hyapur bieten bekannte Beautyprodukte, die der TUI-Cruises-Gast bereits auf anderen Schiffen der Flotte findet. Wellness- und Beauty-Anwendungen in diesem Traumschiff-Ambiente sind eine besonders schöne Verführung aller Sinne, die Glücksgefühle und Sehnsüchte auslösen.

Ein Geheimtipp, der sicherlich nicht lange einer bleibt, ist die neue „Fass-Sauna“, in der man in einem kleinen separaten Bereich mit nur fünf Personen ein sehr intimes Sauna-Erlebnis zelebriert. Über einen eigenen Zugang taucht man hier mitten ins Meer ein, die hohen Fenster garantieren einen atemberaubenden Blick auf die Unendlichkeit des Meeres. Ein grandioses Szenario.

Die Mein Schiff Relax wurde so gestaltet, dass alle Saunen am Bug des Schiffes auf Deck 15 sind und freie Sicht aufs Wasser bieten. Auf sehr bequemen Indoor- und Outdoor-Liegen kann man die Wohltaten der Massagen und der Beauty-Treatments gemütlich nachwirken lassen – und relaxen. Einen Indoor-Pool gibt es an Bord der Relax nicht, dafür einen großen 25 Meter langen Outdoor-Pool.

Die „Kältekammer“, die auf diesem Schiff weltweit die Erste auf See ist, ist bei den Spa-Gästen so beliebt, dass auf dem geplanten neuen Schwesterschiff sogar zwei dieser Einrichtungen vorgesehen sind.

Die Kulinarik an Bord ist nahezu grenzenlos. Alle Speisen werden stets frisch zubereitet und sind individuell kombinierbar. Das Angebot an kulinarischen Ausrichtungen ist enorm. Ebenso die Vielfalt an Shows, Lesungen, Varieté, Tanz, Musical, Konzerten … (Fotos: Christian Wyrwa)

Hoch(see)Genuss

Kreuzfahrten bedeuten oft üppige Buffets und in Folge das ein oder andere Kilo mehr auf den Hüften. Aber – auch auf einem Kreuzfahrschiff lautet die Devise: alles kann, nichts muss.

Die Mein Schiff Relax bietet eine große Salatauswahl, viel frisches Obst und attraktive Frische-Auswahl mit Power-Faktor. Ernährung spielt bei der Mein Schiff Relax eine entscheidende Rolle, da sie einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität hat. Frisch zubereitet und individuell zusammenstellbar, kann jegliche Art von Food-Mood befriedigt werden. Bemerkenswert auch deshalb, weil die Getränke und das Essen im Reisepreis komplett inkludiert sind.

Das sich über zwei Etagen am Heck erstreckende Restaurant „Atlantik“ verführt mit einem lichtdurchfluteten Ambiente und einer täglich wechselnden Speisekarte, aus der man sich sein Menü des Abends individuell zusammenstellen kann. Stets frisch zubereitet und serviert am Tisch auf Fine-Dining-Niveau.

Französische Inspiration gefällig? Dann ist das „Sur Mer Bistro Paris-Flair“ mit leichter French Cuisine die erste Wahl. Bei schönem Wetter war die dazugehörige Außenterrasse mein Lieblingsplatz nicht nur auf der Fahrt nach Cannes. Mit einem französischen Rosé im Glas auf vorbeiziehende Landschaften oder das Meer blicken? Ein solches Verwöhn-Ambiente mit Meeresbrise lässt sich sehr gut aushalten.

Die Kulinarik an Bord ist nahezu grenzenlos und bietet ein Angebot für jeden Geschmack. Natürlich gibt es auch Pizza, Pasta, Burger etc. für die ganze Familie.

Interesse an einer japanischen Food-Journey des Berliner Starkochs Tim Raue? Im einzigartigen und einzigen Fugu-Restaurant der Welt werden auf einer exklusiven Genussreise durch Japan alle Sinne berührt. Erlebnisreich inszeniert mit neuester Technik, wird man in dem über zweistündigen digitalen Dinner-Erlebnis nach Japan mitgenommen und in fünf Gängen mit feinsten Gerichten aus der Feder von Tim Raue verwöhnt. Dieses ganz neue Kulinarik-Angebot auf der Relax kann, ja sollte man an Bord dazu buchen. Ich schloss mit dem grandiosen Fugu-Erlebnis einen ebensolchen Tag im lebendigen Barcelona ab. Die heimliche Hauptstadt Spaniens mit dem lächelnden Lebensgefühl ist besonders fernab der Touristen-Hotspots ein Mekka der Glückseligkeit. Nördlich der La Rambla begeistern schöne Shoppingmöglichkeiten sowie diverse stylische Tapas-Restaurants.

Sieben Tage auf See

Die Route führte von Palma de Mallorca ins mondäne Cannes, wo die internationalen Filmfestspiele gerade in Vorbereitung waren. An der berühmten Promenade de la Croisette gibt es die legendären Luxushotels zu bestaunen. Beim Bummeln durch die charmante Altstadt von Cannes lohnt ein Stopp in einem der vielen Cafés oder Bistros.

Sollten Sie Marseille, die nächste Station der Reise, bereits kennen, empfiehlt sich ein 30-minütiger Abstecher nach Aix-en-Provence. Es ist zweifellos eine der schönsten Städte Frankreichs. Hier schnuppern Sie überall den Duft der Provence – Lavendel.

Mein Fazit nach einer Woche entspannender Kreuzfahrt mit reichlich Well-Being und Well-Eating: Mein Schiff Relax ist eine interessante Alternative zu Urlaub in einem Wellnesshotel an Land. Und – so eine Kreuzfahrt hat einen unschlagbaren und einzigartigen USP: Das Meer mit seiner Magie reist immer mit.

Conrad Rausch

Plauderstündchen Autor Conrad Reich im Gespräch mit Spa-Managerin und Taufpatin des Schiffs, Giuliana Rizzo

Facts & Figures Mein Schiff Relax

Mein Schiff Relax – achtes Schiff der Mein Schiff Flotte

Baujahr 2024

Taufe am 9. April 2025 in Málagamit Robbie Williams

17 Decks

14 Restaurants & Bistros

17 Bars & Lounges

Passagiere: 3984 (größtes Schiff der Flotte)

Erstes Schiff der „InTUItion-Klasse“

25 Meter Außenpool

Spa & Meer-Wellnessbereich

Selbst der versierte Wellness-Kenner kommt hier voll auf seine Kosten und kann die neuesten Trends und Innovationen in Sachen Entspannung, Fitness und Selfcare ausprobieren. Der weitläufige Spa-Bereich liegt auf einem der oberen Decks, heißt: Logenplatz und immer freie Sicht aufs Meer. On Top: die exklusive Fass-Sauna ganz oben auf einem Außendeck lädt zum Schwitzen deluxe

Empfehlungen des Autors

SPA & MEER

Der Besuch der Saunalandschaft ist im Reisepreis inbegriffen!

iDome-Detox-Anwendung: 40 Minuten/65 Euro (Hafentag) / 75 Euro (Seetag)

Fass-Sauna: 60 Minuten/15 Euro

Höhentraining – Sauerstoff-Anwendung: 40 Minuten/50 Euro

Kältekammer für Kryotherapie: 25 Euro (Hafentag) / 30 Euro (Seetag)

Mein Schiff Relax Hot Stone Massage: 60 Min./110 Euro (Hafentag) / 115 Euro (Seetag)

Restaurants (gegen Extragebühr)

Fugu-Restaurant Tim Raue: 119 Euro pro Person

