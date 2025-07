GOOD BEAUTY DAY im St. Oberholz Retreat bei Berlin

Zum Auftakt der GOOD BEAUTY WEEK fand am 14.07. der GOOD BEAUTY DAY im St. Oberholz Retreat statt – ein inspirierender Tag für eine kuratierte Gruppe an Creators, engagierten Persönlichkeiten und Branchenexperten. Gespräche, Impulse und Begegnungen inmitten eines nachhaltigen Retreat-Settings boten den perfekten Rahmen – von Key Notes und Panels bis hin zu achtsamen Formaten wie Yoga und Sound Bath.

Auch Domitila Barros, Aktivistin, Unternehmerin und ehemalige Miss Germany, war als Panelgast vor Ort: „Nachhaltigkeit ist für mich keine Option, sondern eine Selbstverständlichkeit. Gerade in der Beautybranche müssen wir hinterfragen, was wir konsumieren und welchen sozialen und ökologischen Fußabdruck wir dabei hinterlassen“, so Barros. „Deshalb unterstütze ich Initiativen wie die GOOD BEAUTY WEEK, die genau diesen Dialog anstoßen. Wahre Schönheit beginnt da, wo Verantwortung nicht aufhört.“

Die GOOD BEAUTY WEEK (14.–20. Juli 2025) ist die Weiterentwicklung der früheren Green Beauty Week, welche 2021 ins Leben gerufen. Weitere Informationen unter www.goodbeautyweek.com