Aktiv auf Instagram & Co.

Wie schaffe ich noch mehr Kundennähe? Wie mache ich neugierig auf mein Geschäft? Marketing- und Kommunikationsexpertin Simone Hausner liefert Ideen, Inspirationen und Beratung, wie Sie Social Media für Ihr Geschäft nutzen können. Dass Instagram & Co. fast unverzichtbar sind, um Stammkunden über Neues zu informieren, aber auch, um neue Kunden zu erreichen, das bestätigen auch die von uns befragten Insider.

Social Media ist das Geschäft mit Emotionen. Neue Produkte sind eingetroffen und Sie möchten zeigen, warum sie etwas ganz Besonderes sind? Ein tolles Event steht an? Sie wollen auf eine exklusive Behandlung oder auf eine neue Marke aufmerksam machen? Es gibt viele kreative Möglichkeiten, um zu demonstrieren, was Ihre Parfümerie auszeichnet und Interesse zu wecken, in Ihrem Geschäft vorbeizuschauen. Was also hält Sie davon ab? Viele nennen den Zeitfaktor oder bezweifeln, kreativ genug zu sein. Manche meinen „Meine Kunden tangiert das nicht“, doch diesen Einwand entkräften die von uns befragten Parfümerien. Stattdessen zeigen sie auf, welche Vorteile regelmäßige Posts auf Instagram & Co. bringen. Größtenteils kostenlos und flexibel können Social Media Kanäle als digitale Visitenkarte Ihres Geschäftes genutzt werden. Sie können Inspirationen bieten, Ausgewähltes aus Ihrem Sortiment präsentieren, Kundenwünsche wecken und – wichtig – Ihr Team und Ihre Parfümerie nahbar machen. Persönlichkeit zählt! So bleiben Sie attraktiv für Ihre Stammkunden, können aber auch neue Kunden gewinnen. Mit geringen Kosten lässt sich viel erreichen, das bestätigen die von uns befragten Parfümerien. Was Sie jedoch für die ersten Schritte benötigen, ist eine Planung der Themen und der Zuständigkeiten. Wer in Ihrem Team ist begeistert von Social Media? Besprechen Sie gemeinsam einen Themenplan und worauf Sie Wert legen. Denn: Die Posts sollen zu Ihrem Geschäft passen und Einblicke gewähren. Wichtig ist auch: Wer sich für Social Media entscheidet, muss den bevorzugten Kanal sehr regelmäßig bespielen. Die nachfolgenden Stimmen zeigen, was wichtig ist und worauf es ankommt.

Simone Hausner, Verkaufs- und Kommunikationsexpertin

