Animal Instincts – Die Weisheit der Tierwelt als Vorbild

Li Edelkoort gilt als die Stilikone der Trendforschung. Zwei Jahre im Voraus gibt sie fundierte Ausblicke auf die Trends der Zukunft und welchen Einfluss das auf die gesellschaftlichen Entwicklungen hat. In ihrem in Paris ansässigen Unternehmen Trend Union agiert Philip Fimmano. Im Gespräch mit Insider Ulrich Lang zeigt er Herausforderungen und Trends in schwierigen Zeiten auf.

Philip, was war Li Edelkoorts Prognose für die aktuelle Zeit? Und wie spiegelt sie sich in Mode und Schönheit wider?

Philip Fimmano: Es ist ziemlich klar, dass wir eine dramatische Zeit der Spaltung und Abgrenzung erleben, die von weltfremden Politikern, Tech-Mogulen und zügellosem Kapitalismus geprägt wird. Die großen Themen unserer Zeit wie Umweltschutz, Frieden und Altruismus werden überschattet von Egoismus, Faschismus und der Inflation. Man hat diese negativen Trends, die auf Angst, Ausgrenzung und Gier basieren, seit über zwei Jahrzehnten schleichend aufkommen sehen.

In schwierigen Zeiten ist Mode dazu da, Wandel, Innovation und Fortschritt voranzutreiben. Doch da die Branche heute von Marketing und Finanzen manipuliert wird, gibt es wenig Raum für Kreativität, Entfaltung und dafür, Lösungen zu finden. Während einige Designer auf Eskapismus setzen, müssen wir angesichts der Widrigkeiten die Ästhetik als Form des Aktivismus nutzen.

Wie wirken sich die aktuellen Regierungen auf Mode und Beauty aus?

Philip Fimmano: Der Aufstieg des Konservatismus spiegelt sich am deutlichsten im Aufkommen traditioneller Mode und Beauty wider. Nicht nur, dass wir eine Rückkehr zum Handwerk sehen. Sich formell zu kleiden, hat für viele einen Reiz – mit Mokassins statt Sneakers, Hemden statt T-Shirts, Feinstrick statt Hoodies, Schneiderhandwerk statt bloßer Drapierung und Wollmänteln statt Sportbekleidung. Auch in der nächsten Zeit wird unsere Liebe zu Hüten, Schals, Seidenkrawatten, Make-up und Schmuck weiter gedeihen. Doch dieser Einfluss grenzt auch ans Extreme und läuft der gesellschaftlichen Entwicklung zuwider, wenn Society Ladies zu Pelz und High Heels zurückkehren. Sogar Hardcore-Leder feiert ein Comeback – im Einklang mit Sexismus und Macho-Masochismus statt sexueller Freiheit.

An welcher Saison arbeiten Sie aktuell? Welche Trends sehen Sie?

Philip Fimmano: Wir prognostizieren aktuell Styles für den Winter 2027, die mit Animalität und Intuition zu tun haben. In einer Welt, die Gefahr läuft, ihre Instinkte zu verlieren, wird Mode zu einem Ausdruck ursprünglicher Weisheit und künstlerischer Selbstkritik. Das sehen wir auch zunehmend in anderen Branchen wie Architektur, Lebensmittel und Wellness.

Design in allen Bereichen wird daher als Schutz und ästhetischer Aktivismus empfunden und das tief verwurzelte Bedürfnis nach neuer Verbundenheit aufgegriffen – mit sich selbst und mit anderen.

Dies ist gleichermaßen ein Überlebensmechanismus wie eine Moderichtung. Es läutet ein, dass wir uns weiterhin in Wolle und Strick kuscheln, uns instinktiv kleiden und schminken wollen – weg von Activewear, Streetwear und schlanken Silhouetten.

In einer zunehmend „kälter werdenden“ Welt wärmen uns wohlige Fasern wie Mohair und Wolle. Sie vermitteln Halt und Intuition, die verloren zu gehen scheinen. Style-Trend 2027: Animalität und Intuition.

Design, Mode & Beauty – Berührend wie eine Umarmung

KI ist ein wichtiger Faktor, der die Welt voranbringt. In welchen Bereichen wird KI in den kommenden Jahren einen deutlich größeren Einfluss haben?

Philip Fimmano: KI ist eine globale Kraft, die unsere Lebensweise bereits verändert. Ihre tiefgreifenden Auswirkungen werden in Zukunft dazu führen, dass ganze Generationen die Sinnhaftigkeit verlieren, da sie weniger Zufriedenheit im Arbeitsleben und in persönlichen Beziehungen finden. Der umgekehrte Effekt wird eine alternative Bewegung sein, die Authentizität, Verbundenheit und echte Handarbeit schätzt.

Im Kreativbereich bieten KI-generierte Bilder zwar eine spannende neue Welt, doch die Auswirkungen auf Fotografen, Models, Visagisten und Friseure werden eher negativ sein.

Erzählen Sie uns bitte von Ihren nächsten Webinaren. Welche Themen stehen auf dem Programm?

Philip Fimmano: Am 13. Mai veranstalten wir ein Webinar mit einem Ausblick auf Herbst/Winter 2026/27, in dem wir Experten aus den Bereichen Mode, Beauty, Design und Inneneinrichtung die neuen Mode- und Farbtrends vorstellen. Die Farbpräsentation ist besonders interessant für deren Kunden, da sie sich an der lebendigen Schönheit der Natur orientiert. Die kommenden Farbtrends erkunden die satten Farbtöne und die Weisheit der Tierwelt und inspirieren zu mutigem Ausdruck, Unabhängigkeit und Anmut im Design.

Die Bücher und Veröffentlichungen von Trend Union werden immer schon mit Spannung erwartet. Was können Sie bereits verraten?

Philip Fimmano: Wir bringen gerade den zweiten Band von „Proud South“ heraus. Während sich der erste Band mit Beauty, Mode und Fotografie aus dem Süden des Erdballs beschäftigte, beleuchtet diese Neuauflage die ausdrucksstarke Perspektive des zeitgenössischen Handwerks. Mit Essays prominenter kreativer Köpfe behandelt dieses 400-seitige, wunderschöne Buch Möbel, Beleuchtung, Textilien, Keramik, Holzarbeiten, Korbwaren, Steinmetzarbeiten, Glas und vieles mehr. Beide Bücher sind über www.edelkoort.com erhältlich.

Interview Ulrich Lang

Fotos: Jacobus Snyman, Mark Nixon