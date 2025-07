Wie Sie Ihre Resilenz mit wirkungsvollen Atemtechniken steigern können!

Haben Sie schon einmal die beruhigende Wirkung eines tiefen Atemzugs erlebt? Mit diesem Ratgeber lernen Sie, wie intuitives Atmen Ihre Lebensqualität verbessern kann. Gezielte Atemtechniken unterstützen Sie dabei Ihren Alltag gelassener zu meistern. Egal, ob Sie unter chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma und COPD leiden, Schmerzen reduzieren oder Ihr psychisches Wohlbefinden und Ihr Immunsystem stärken möchten – dieser Ratgeber eröffnet Ihnen durch praktische Übungen neue Möglichkeiten, Ihre Atmung bewusst zu nutzen und dadurch mehr Ruhe, Energie und Ausgeglichenheit zu erfahren. Aus dem Inhalt: Die universelle Kraft der Atmung und ihre Geschichte, Anatomie und Funktionsweise des Atemsystems, gezielte Atemtechniken gegen Stress, innere Anspannung und gesunden Schlaf und die Verbindung von Atmung und Meditation.

Springer Verlag, 135 Seiten, 24,99 €

Die Autorin

Doris Marchadier, in der malerischen Eifel geboren, ist seit 1992 als staatlich examinierte Physiotherapeutin tätig und verbindet in ihrer Praxis gezielt klassische Physiotherapie mit Naturheilkunde zu einem modernen, ganzheitlichen Konzept. Ihre Expertise basiert auf fundiertem medizinischem Wissen, das sie durch jahrelange Studien im In- und Ausland vertieft hat. Heute teilt sie dieses Wissen mit Leidenschaft in inspirierenden Seminaren und Workshops. Als erfolgreiche Unternehmerin hat sie sich zudem auf Coaching und Achtsamkeitstraining spezialisiert und fördert damit nachhaltig die Gesundheit und Leistungsfähigkeit ihrer Klienten. Ihr Ansatz zeichnet sich durch Neugier und unermüdliche Begeisterung aus.