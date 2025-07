Die Stuttgarter Interspa-Hotelgruppe übernimmt zum 1. November das 4-Sterne-Resort Hotel Dreiburgensee in Tittling bei Passau. Das Haus am Dreiburgensee wurde komplett saniert und modernisiert. Es verfügt über 270 Betten in fünf Zimmerkategorien. Zwei Restaurants, ein Café-Bar-Bereich, eine Tanzbar, ein Weinkeller sowie Veranstaltungsräume komplettieren das Angebot. Der Wellness-Bereich wird noch ausgebaut. Er soll einen Sky Pool, Whirlpools, eine Dampfsauna, Liege- und Ruhebereiche sowie einen Textil- und Frauen-Saunabereich umfassen.