Reduziert und modern ist der Outdoorsessel Flix Dining Rope aus der Serie „greenline by Zebra“ mit minimalistischem Design, konsequent klarer Form und markanter Rope-Flechtung. Für Leichtigkeit und Stabilität sorgt das elegante Kufengestell aus pulverbeschichtetem Aluminium in Graphite. In der doppellagigen Rope-Flechtung steckt Spannkraft – es gibt beim Sitzen leicht nach und bietet mit den gewölbten Armlehnen und der hohen Rückenlehne ergonomischen Sitzkomfort. Die lose im Sessel liegenden Sitz- und Rückenkissen runden diesen ab. Sie bestehen aus wasserdichtem Sunny-Guard-Carrion-Gewebe in Snake Grey, das laut Hersteller weder in der Sonne ausbleicht, noch vom Regen Schaden davonträgt. Die Pulverbeschichtung des Aluminiumgestells und Farbgebung der Kissen harmonieren mit der handgefertigten Rope-Flechtung in Truffel. www.zebra-moebel.de