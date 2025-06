Mario Kirchner zum Managing Director bei Coty für die DACH-Region ernannt

Wie Coty am 02. Juni bekannt gab wird Mario Kirchner in seiner neuen Funktion die anhaltende Dynamik des Unternehmens in der Region leiten und sich dabei auf die Förderung strategischer Innovationen, die Stärkung der Marktpräsenz und die Schaffung von langfristigen Werten konzentrieren.

„Ich fühle mich geehrt, die Rolle des Managing Director DACH zu übernehmen“, sagte Mario Kirchner. „Wir haben eine klare Vision für die Region und ein talentiertes Team, das bereit ist, diese umzusetzen. Ich freue mich darauf, auf unserem starken Fundament aufzubauen und unser Wachstum durch Innovation, Partnerschaft und operative Exzellenz zu beschleunigen.“

Mario Kirchner kam im Dezember 2016 zu Coty und hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Consumer Beauty-Geschäfts gespielt. Im Januar 2020 wurde er zum General Manager Consumer Beauty ernannt und erweiterte damit seine Führungsrolle in der DACH-Region. Unter seiner Führung hat das Unternehmen ein beständiges Wachstum erzielt, Kundenpartnerschaften gestärkt und die Markenleistung gesteigert.

Kirchner bringt umfassendes Wissen aus der Beauty-Branche und FMCG bei Mars sowie Reckitt Benckiser mit. Er ist bekannt für seine unternehmerische Denkweise und seinen praktischen Führungsstil und setzt sich leidenschaftlich für die Entwicklung von Talenten und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit ein.

„Marios Führung hat entscheidend dazu beigetragen, Wachstum und Innovation in unserem Consumer Beauty Geschäft voranzutreiben. Seine strategische Vision und sein tiefes Verständnis des DACH-Marktes machen ihn zur idealen Wahl, um unseren anhaltenden Erfolg in der Region zu führen“, so Bjorn Strumann, EVP Europe.

