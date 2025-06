Kostenfreies IST-Webinar am 12. Juni 2025, 18 Uhr: „Prokrastination – Warum wir wissen, was gut für uns ist, und es trotzdem nicht tun„

Ob beruflich, privat oder im Studium – wir alle verschieben Dinge, die eigentlich wichtig sind. Stattdessen lenken wir uns ab, reden uns Auszeiten schön oder verlieren uns in endlosen To-do-Listen. Doch warum fällt es uns oft so schwer, ins Handeln zu kommen?

Alexandra Löwe, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der IST-Hochschule, wird am Donnerstag, dem 12. Juni, um 18 Uhr, im IST-Webinar „Prokrastination – Warum wir wissen, was gut für uns ist, und es trotzdem nicht tun“ Antworten auf diese Frage geben.

Sie wird das Phänomen der Prokrastination aus ganzheitlicher Sicht erläutern. Mit ihrem fundierten Hintergrund in den Bereichen Stressmanagement, Resilienz und gesundes Arbeiten zeigt sie, was wirklich hinter dem Aufschieben steckt – und wie wir wieder Zugang zu unserer inneren Handlungskraft finden.

Was die Teilnehmer erwartet:

• spannende Impulse aus der Gesundheitspsychologie und dem Coaching

• alltagsnahe Strategien gegen Mikro-Prokrastination

• einfache Tools zur Stärkung von Selbstregulation und Motivation

• neue Perspektiven auf inneren Widerstand und Selbstfürsorge

• Tipps, wie die innere Blockade überwunden werden kann

Kostenfreie Webinarreihe Gesundheitssport ab Juni

Alle Webinare sind kostenfrei, finden online statt und werden von erfahrenen Expert:innen geleitet.

Teil 1 – Prävention, am 17. Juni 2025 ab 18 Uhr

Präventionskurse nach §20 SGB V boomen – vor allem im Bereich Bewegung. Wie wird man Präventionstrainer:in? Was macht die Zentrale Prüfstelle Prävention?

Mit Garnet Hackert & Luca Baldino.

Teil 2 – Betriebliches Gesundheitsmanagement, am 10. Juli 2025 ab 18 Uhr

BGM ist vielseitig: von Gesundheitsförderung über Eingliederungsmanagement bis zu Prävention und Personalentwicklung.

Mit Prof. Dr. Martin Lange.

Teil 3 – Sport- und Bewegungstherapie, am 17. Juli 2025, ab 18 Uhr

Wie ist Sporttherapie abrechenbar und was sind bewegungsbezogene Tätigkeitsfelder?

Mit Angelika Baldus (DVGS), Prof. Katharina Eckert & Prof. Karsten Witte.

Teil 4 – Rehabilitationssport, am 29. Juli 2025, ab 18 Uhr

Wie unterstützen Übungsleitende Reha-Patient:innen? Wo kann man Rehasport anbieten – und von wem finanziert?

Mit Garnet Hackert & Prof. Karsten Witte.

