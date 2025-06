ist neuer General Manager im Maison Messmer in Baden-Baden. Zuvor war der gebürtige Hamburger knapp fünf Jahre als Hotel Manager für die operative Leitung des Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden verantwortlich. Wesener hat Erfahrung in der internationalen Hotellerie. Seine Ausbildung absolvierte er im Brenners Park-Hotel & Spa Baden-Baden, studierte International Hotel & Tourism Management und war danach viele Jahre für internationalen Hotelkonzerne wie Mandarin Oriental, Anantara, Kempinski oder Six Senses tätig.

Caspar Wesener ist neuer General Manager im Maison Messmer in Baden-Baden Nun soll er das Maison Messmer, ein Haus der Luxusmarke Hommage Luxury Hotels Collection der Dorint Hotelgruppe, in eine erfolgreiche Zukunft führen.