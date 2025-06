Marc Julié ist neuer Geschäftsführer der Korres D-A-CH GmbH

Seit dem 23. Mai 2025 verantwortet Marc Julié als eigenständiger Geschäftsführer alle Aktivitäten der KORRES D-A-CH GmbH. Ein besonderer Schritt zur Stärkung der lokalen Tochtergesellschaft – und ein klares Bekenntnis zur Bedeutung der DACH-Region für die Marke.

Korres wurde 1996 in einer Athener Apotheke gegründet und wird aktuell in über 52 Ländern erfolgreich vertrieben. Die Marke steht für authentische, naturnahe Schönheitspflege aus Griechenland – die besondere Kombination aus modernster Wissenschaft, natürlichen und innovativen Inhaltsstoffen sowie hohem Designanspruch begeistert weltweit und ist für viele Anwender eine echte „Love Brand“ mit Kult-Status.

Marc Julié ist seit 25 Jahren in unterschiedlichen Positionen in der Kosmetikbranche tätig, u.a. als Sales Director und Country Manager für namhafte Brands, bevor er vor zwei Jahren zum Team von Korres in München wechselte.

„Meine persönliche Überzeugung und unser klares Ziel ist es, die Marke KORRES auch in der DACH-Region verstärkt im stationären Handel sichtbarer, spürbarer und erlebbarer zu machen“, so Marc Julié.

„Wir glauben fest daran, dass echte Markenbeziehungen dort entstehen, wo Produkte nicht nur verkauft, sondern verstanden und gefühlt werden können: direkt vor Ort, im persönlichen Gespräch, in einer Umgebung, die Vertrauen schafft. Deshalb werden wir den Ausbau unseres Offline-Geschäfts konsequent vorantreiben. Besonders wichtig sind uns dabei inhabergeführte Verkaufsstellen, in denen Marken mit Herz und Haltung geschätzt werden. Wir wollen genau dort präsent sein – mit mehr Fläche, mehr Sichtbarkeit und vor allem: mit echter Partnerschaft. Unsere griechischen Wurzeln, die tiefe Verbundenheit zur Natur und die Leidenschaft für ehrliche Inhaltsstoffe und transparente Formulierungen sind die Grundlage unserer Philosophie. Dass unser Firmengründer & Chairman of the Board, Giorgos Korres, als Apotheker weiterhin Impulse gibt, ist für uns nicht nur eine Geschichte – es ist ein Versprechen. Gemeinsam mit unseren Handelspartnern und unserem Team möchte ich die Marke Korres dorthin bringen, wo sie hingehört: zu Menschen, die Schönheit als etwas Echtes, Positives und Natürliches begreifen – mitten im Leben, mitten im Handel.“

„Wir freuen uns riesig, mit Marc Julié einen außergewöhnlichen Experten für die DACH-Region als Geschäftsführer gewinnen zu können – und sind uns sicher, dass er die erfolgreichen Wege unserer Marke in der DACH-Region weiter ausbauen und prägen wird“, erklärt Dimitri Katsachnias, Brand President Korres/Athen.

