Ist als geschäftsführender Gesellschafter in die Führung der Wellness-Hotels & Resorts eingetreten. Der Experte für Fitness, Gesundheit und Hospitality soll gemeinsam mit dem langjährigen Geschäftsführer und Gesellschafter Michael Altewischer die Hotelkooperation strategisch weiterentwickeln, neue Geschäftsfelder erschließen und die Expansion mit dem neuen strategischen Partner EGYM Wellpass vorantreiben. Hidding bringt über 20 Jahre Erfahrung als Unternehmensberater und Unternehmer an den Schnittstellen von Fitness, Gesundheit und Hospitality mit. Seit 2011 Alleingesellschafter der Amiga Health & Fitness GmbH & Co.KG, seit 2018 geschäftsführender Gesellschafter von One Hospitality in Murnau. Seine Expertise in der Entwicklung innovativer und aktiver Bewegungs-, Vitalitäts- und Lifestyle-Konzepte soll neue Impulse in die Wellnesshotellerie bringen.

Jörg Hidding Ist als geschäftsführender Gesellschafter in die Führung der Wellness-Hotels & Resorts eingetreten „Ich sehe großes Potenzial darin, neue jüngere und aktive Zielgruppen für die Wellness-Hoteliers zu gewinnen, das Corporate Health Business aufzubauen und zusätzliche Vertriebsplattformen zu erschließen“, so Hidding.

Michael Altewischer freut sich auf die Zusammenarbeit: „Gemeinsam wollen wir die Wellnesshotellerie stärken, Longevity als Schwerpunktthema weiterentwickeln und neue Wege für bestehende und neue Partnerhotels eröffnen.“ Ein erstes Projekt der erweiterten Strategie ist eine Kooperation mit Egym Wellpass, einer europaweiten Corporate Health & Fitness-Plattform mit deutschlandweit 10.000 Partnereinrichtungen (Fitnessclubs, Thermen, Physiopraxen, etc.) und 12.500 Unternehmen (Arbeitgeber).