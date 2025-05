Becker Manicure – Die Solinger Leder-Manufaktur

Die Spezialisten der Solinger Produktionsschmiede schenken jedem Etui besondere Aufmerksamkeit, von der vollständigen Verarbeitung des Leders bis hin zur Perfektion eines jeden Original Solinger Instrumentes. Seit 1930 werden die ERBE Stahlwaren mit fachmännischem Know-how und viel Liebe zum Detail in der hauseigenen Solinger Manufaktur gefertigt.

Stylische Kulturtaschen und viele andere mit Liebe handgenähte Lederprodukte werden in Solingen gefertigt. Die Etuis aus der Serie „Piemont“ sind stilvolle und praktische Accessoires für die Maniküre unterwegs. Das Reißverschluss-Etui (oben rechts) ist aus hochwertigem Leder gefertigt und verfügt über abgesetzte, passend zum Leder gefärbte Nähte, die ihm eine elegante Optik verleihen. Die Sets bieten alles, was man für eine professionelle Maniküre benötigt und sind ideal für die Pflege von Nägeln und Augenbrauen. Jedes Etui ist ein Meisterwerk aus italienischem Premium Vollrindleder mit einer edlen Hirschnarben-Optik. Bestückt sind die handgenähten Etuis mit hochwertigen ERBE Instrumenten aus rostfreiem Edelstahl. Der warme und erdige Orangeton symbolisiert Geborgenheit und Wohlgefühl. Alle Lederprodukte sind in vielen weiteren Farben erhältlich.

FERTIGUNG AUS FEINSTEM LEDER

• Sehr große Farbauswahl

• Nachhaltige Materialien und regionale Produktion in Solingen

• Handgefertigt von erfahrenen Lederwaren-Handwerkskünstlern (seit 1964 Manufaktur in Solingen)

• Mit Liebe zum Detail verarbeitet

