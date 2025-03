Liebe ohne Gewalt: YSL Beauty ruft verstärkt zu mehr Solidarität und Achtsamkeit auf

Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März bekräftigt YSL Beauty sein gelebtes Engagement für die Stärkung von Frauen und appelliert verstärkt an die gesellschaftlichen Werte von Freiheit, Sicherheit und Unabhängigkeit.

Entlang der Initiative „Liebe ohne Gewalt“ setzt sich die weltbekannte Beauty-Marke in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe – Frauen gegen Gewalt (bff) dafür ein, Gewalt in Partnerschaften aktiv zu bekämpfen und die Vision eines respektvollen und sicheren Miteinanders zu fördern – dank verstärkter Solidarität, Sensibilisierung und präventiven Maßnahmen. Zum 08. März 2025 wird die thematische Dringlichkeit erneut geschärft: Noch immer erlebt 1 von 3 Frauen weltweit mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt in der Partnerschaft.

Das digitale L.O.V.E Training – Wo Liebe aufhört und Gewalt beginnt

Als zentrales Element der Initiative definierte YSL Beauty in Zusammenarbeit mit internationalen Expertinnen und Experten insgesamt 9 Warnzeichen von Gewalt, welche die Vielfalt an Gewaltdimensionen greifbar aufschlüsseln. Zur vertiefenden Aufklärung stellt YSL Beauty auf der Website der Initiative ein 15-minütiges L.O.V.E Online-Training bereit: Hier wird Betroffenen als auch Außenstehenden eine Hilfestellung geboten, Anzeichen von Gewalt frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig handeln zu können. Durch realitätsnahe Szenarien werden psychische, finanzielle, körperliche und sexuelle Gewalt greifbar gemacht und konkrete Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. www.liebeohnegewalt.de/training