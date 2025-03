Das Can Bordoy Grand House & Garden in der Altstadt von Palma de Mallorca will seine Position im Luxussegment mit der Ernennung von Jeroen Nettekoven zum neuen Corporate General Manager stärken. Der Hotelier bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im asiatischen Luxusmarkt mit und kehrt nach einer Karriere in der exklusiven Hotelkette Belmond nach Spanien zurück. Dort begann er 2010 als Marketing- und Verkaufsdirektor des Belmond La Residencia auf Mallorca, bevor er führende Positionen in Asien übernahm. Zuletzt leitete er neun Jahre lang das Belmond Koh Samui in Thailand. Für Jeroen Nettekoven bedeutet seine neue Position eine Rückkehr zu vertrauten Gefilden. Mit seiner Ernennung verfolgt Can Bordoy Grand House & Garden zwei wesentliche Ziele: