Das Badezimmer entwickelt sich 2025 weiter zum stilvollen Rückzugsort und privaten Spa-Bereich, in dem Funktionalität und Ästhetik aufeinandertreffen. Der Badmöbelhersteller Pelipal präsentiert hierfür Neuheiten, die modernes Design, nachhaltige Materialien und innovative Konzepte vereinen. Sanfte Naturtöne prägen die Farbwelt und bringen Ruhe und Geborgenheit ins Bad.

Neue Trendfarben wie Baltic Blau, Schilfgrün Matt und Kaschmir Matt setzen stilvolle Akzente und schaffen eine zeitlose, entspannte Stimmung. Ergänzt wird die Farbpalette durch Dekore wie Tropea Eiche und Linea Eiche, die durch ihre natürlichen Holzoptiken mit moderner 3D-Haptik Wärme ausstrahlen und Eleganz mit Gemütlichkeit verbinden. Die schlichte Eleganz der Oberflächen wird kombiniert mit modernen Keramikwaschtischen. Auch bei den Materialien stehen Langlebigkeit und Nachhaltigkeit im Vordergrund.

Innovative Designs für individuelle Gestaltung

Mit der neuen Serie 7200 setzt Pelipal auf weiche Formen und geschwungene Fronten, die Dynamik in die Architektur des Badezimmers bringen. Die vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten bieten Raum für Individualität: Ob seitliche Fächer mit Klappen oder praktische Auszüge – die flexiblen Kombinationsmöglichkeiten passen sich jedem Raum und persönlichen Vorlieben an. Serie 7085 punktet durch klare Linien und den Verzicht auf Griffe, wodurch ein minimalistischer Look entsteht, der hochmodern wirkt. Komfortable Elemente wie versteckte Ablageflächen, eingearbeitete Beleuchtung und gemütliche Sitzbänke mit zusätzlichem Stauraum schaffen eine Wohlfühloase im eigenen Zuhause. Die neuen Kollektionen verbinden Funktionalität mit einem klaren, eleganten Design und schaffen eine entspannende und inspirierende Atmosphäre.

Die Verbindung aus natürlich anmutenden Materialien, individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und hochwertigen Komponenten macht das Badezimmer zu einem Raum, der praktisch und ebenso ein Ausdruck von Stil und Lebensqualität ist.

