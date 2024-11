Die wohltuende Kraft der Massagen

Ob Aroma- oder Fussreflexzonen-Massage, Meersalz- oder Schulter- und Nacken-Massage, Lomi Lomi, Thai-Yoga- sowie Sportmassage oder die auf den jeweiligen Konstitutionstyp abgestimmte Ayurveda-Massage – sie alle verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen: dem präventiven Healthy-Aspekt.

Die Magie der Massagen, allen voran der ayurvedischen, liegt aus meiner Sicht darin, dass wir eine mehrdimensionale Entspannung erfahren. Die erfahrenen Hände der Therapeuten schaffen es, auch wenn wir zu Beginn noch etwas verspannt und mit dem Kopf am Schreibtisch sind, uns schon nach kurzer Zeit auf eine Fantasie-Reise zu schicken. Das Aufregende an dieser ist, dass wir nicht wissen, wohin sie geht – wenn wir uns darauf einlassen.

Ist es nicht herrlich, einfach mal für einen Moment lang loszulassen und mit dem Rhythmus der Hände ins Nichts abzutauchen? Tief in uns, in der Schwerelosigkeit des Seins verbirgt sich oft die Schönheit des Selbst – von bekannten Farben bis hin zu geheimnisvollen Tönen, die wir noch gar nicht kennen. Wenn alles in der Stille ruht, bleibt die Zeit stehen. Das ist Luxus pur.

Mit allen Sinnen erleben Die synergetische Wirkung und die hohe Qualität von Ayurveda-Massagen machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder Ayurveda-Kur für gesundheitsbewusste Menschen, die auf der Suche nach der besten Investition sind – nämlich in sich selbst! Wer in dieses einmalige Sinneserlebnis aus hochwertigen Ölen, Gerüchen und der beeindruckenden Massagefertigkeit der Therapeuten eintauchen möchte, ist in Indien, Sri Lanka und natürlich auch in Häusern in Deutschland in besten Händen. Ich denke da an das Rosenberg Ayurveda Gesundheits- und Kurzentrum in Birstein, das Ayurveda Resort Mandira im österreichischen Bad Waltersdorf oder an das Ayurveda Parkschlösschen in Traben Trarbach.

Foto: The St. Regis Maldives Vommuli Resort

Ayurvedische Massagen sind tiefwirkende Rituale mit zugleich zellulärer, entgiftender, reinigender, ausgleichender und nährender Wirkung. Bis zu zwei Stunden dauern die meisten Ölanwendungen, bei welchen der Therapeut mit bis zu drei Litern Kräuterölen den Körper behandelt. Die Abfolge der Griffe, der ausgeübte Massagedruck und die damit verbundene Rhythmik sind wahre Kunst. Diese wurde bereits vor 3000 Jahren in Sanskrit niedergeschrieben und wird bis heute exakt so praktiziert. Mit ihrem ganzheitlichen Charakter bringen die ayurvedischen Massagen wie z. B. die königliche Abhayanga, gerade im Herbst die notwendige Balance und präventive Vorsorge.

Luxus-Massage-Ritual im Herbst Integrieren Sie Massagen als festen Bestandteil in Ihre tägliche Pflegeroutine und gönnen Sie sich damit ein wenig Luxus im Alltag. Egal, ob Sie sich für natürliche Bürsten, Gua-Sha-Edelsteine, Roller oder Ihre Hände entscheiden, Sie werden sich schon nach wenigen Wiederholungen vitalisierter fühlen.

Morgens setze ich bei meinem Beauty-Ritual auf die sanfte Wirkung der Garshan-Massage. Für diese zehnminütige Ganzkörper-Trockenmassage benötigen Sie lediglich Seidenhandschuhe. Die Massage selbst können Sie im Internet nach Anleitung schnell erlernen. Für die Gesichtsmassage nutze ich meine Gua-Sha-Steine (aus Rosenquarz, Jade, Bergkristall), um die Aufnahme der Pflegewirkstoffe zu verstärken, die Konturen zu straffen und die Lymphe anzuregen. Am Wochenende starte ich das Massage-Ritual mit einem Salzbad. Salz wirkt antibakteriell, reinigend und harmonisierend. Je nach Hauttyp kann bis zu 500 Gramm Himalaya-Salz für einen 15-minutigen Badegenuss verwendet werden. Danach folgt die Selbstmassage Abhayanga mit warmem Sesam- oder Kokosöl. Die Anleitung dazu finden Sie im Internet. Da die Öle ihre Wirkung mit der Zeit entfalten, lassen Sie diese gern noch ein bis zwei Stunden auf der Haut, erst dann abduschen. Luxus pur ganz nach eigenem Gusto. l

„Vermerken Sie sich am besten schon während Sie diesen Text lesen, im Kalender den Eintrag: „Me-Time Herbst-Massage“. So gönnen Sie dem Trias Körper-Geist-Seele etwas Gutes. Vergessen Sie nicht, anschließend genügend zu trinken. So eine Massage ist eine fabelhafte Möglichkeit für eine kleine Herbst-Auszeit mit nachhaltiger Wirkung.“

Mit for your daily smile-Grüßen für einen schönen Herbst, Ihre Agnes Ada Herzog