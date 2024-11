Die Mandarin Oriental Hotel Group zelebriert am 8. Dezember 2024 zum zehnten Mal die „Silent Night“. Im Zeichen der „Art of Stillness“ lädt diese Tradition dazu ein, eine Nacht der Achtsamkeit und des bewussten Abschaltens zu erleben – eine wohltuende Pause vom Trubel der Vorweihnachtszeit. Für das Jubiläumsjahr wurde das alljährliche Programm der Mandarin Oriental Spas um „Silent Retreats“ erweitert: eine immersive Sinnesreise, die Selbstreflexion und innere Ruhe fördert.

Im Einklang mit dem Engagement von Mandarin Oriental für Wellness als Kernwert verwandelt die „Silent Night“ das traditionelle Spa-Erlebnis in einen Rückzugsort für Geist, Körper und Seele. Das „Silent Retreat“ umfasst achtsame Bewegungen, Klangheilung und speziell abgestimmte Aromatherapie und lässt die Gäste Momente der Besinnung in inspirierenden und wohltuenden Räumen erleben. Als erstklassige Wellnessdestination laden die Spas von Mandarin Oriental dazu ein, die kraftvolle Wirkung der Stille zu entdecken und unterstreichen damit das Engagement der Gruppe, Orte zu schaffen, an denen Ruhe und ganzheitliches Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen.

Highlights der Silent Night 2024:

The Silent Retreat: Das exklusive Retreat würdigt das zehnjährige Jubiläum dieser Tradition und lädt Gäste zu einer geführten, multisensorischen Erfahrung ein, die Klangtherapie, gezielte Bewegungen und Aromatherapie umfasst. Das „Silent Retreat“ führt auf eine tiefe Reise zu innerem Frieden und stellt die wohltuende Wirkung der Stille in den Mittelpunkt des persönlichen Wohlbefindens.

Engagement für ganzheitliches Wohlbefinden: „Silent Night“ verkörpert die Vision des Mandarin Oriental von Wellness als transformative Erfahrung und demonstriert das Engagement der Gruppe, ruhige und ausgewogene Umgebungen für Gäste zu schaffen. Diese Feier der Stille sorgt nicht nur für Entspannung, sondern inspiriert auch zu persönlichen Praktiken, die das Gefühl von Ausgeglichenheit und Verbundenheit weit über das Retreat hinaus stärken.

Die „Silent Night“ ist weit mehr als eine kurze Pause – es ist eine Tradition, die tief im Engagement der Mandarin Oriental Hotelgruppe für Balance, Reflexion und Harmonie verwurzelt ist und perfekt mit dem Geist der Jahreszeit im Einklang steht. Indem sie Gäste in der Stille vereint, schafft die „Silent Night“ ein gemeinsames Erlebnis, das Grenzen überwindet und einen wahren Rückzugsort für Geist, Körper und Seele bietet.

