Andreas Pade wird Managing Director des Rosewood Schloss Fuschl

Andreas Pade übernimmt als Managing Director die Leitung des Rosewood Schloss Fuschl, das sich nach seiner Wiedereröffnung im Sommer 2024 bereits zu einer international preisgekrönten Destination entwickelt hat. Österreich mit seiner Vielfalt aus majestätischen Bergen, Kultur, Gastfreundschaft und lebendigen Traditionen hat Pade schon immer fasziniert. Als Däne verbindet er skandinavische Werte wie Authentizität und Bodenständigkeit mit Streben nach Perfektion, als Halbschweizer ist er Bergen und Seen und deren Menschen tief verbunden – und spricht neben vier weiteren Sprachen auch fließend Deutsch. Als renommierte Führungspersönlichkeit in der Luxushotellerie bringt Pade mehr als zwei Jahrzehnte internationale Erfahrung aus Destinationen in Europa, der Karibik und Nordamerika mit.