Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), Österreichs bekannteste Tourismusmarke, nach Saalbach-Hinterglemm. Das traditionsreiche Hotel Alpine Palace schließt im Laufe des Jahres 2025 und eröffnet nach einer umfassenden Neugestaltung zur Wintersaison 2026/2027 als 5-Sterne-Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm wieder. Der Betreibervertrag mit dem Raiffeisenverband Salzburg als Eigentümer wurde im Dezember unterschrieben. Die Eröffnung ist für die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) ein wichtiger Schritt in der Expansionsstrategie. Das neue Hotel wird seine Gäste mit einem ganzjährigen Angebot für Familien, Sportbegeisterte und Erholungssuchende empfangen. Ein innovatives Edutainment-Konzept sowie besondere Unterhaltungsangebote für junge Gäste sollen vor allem Familien mit hohen Urlaubserwartungen ansprechen. Das Angebot wird erweitert, um den Erwartungen einer neuen Generation von Urlaubern gerecht zu werden. Verantwortlich für die umfangreiche Neugestaltung des Hotels ist das Wiener Architekturbüro BWM Architektur & Design. Es will das neue Hotel harmonisch in die alpine Umgebung einbinden. Das Konzept sieht eine Mischung aus Tradition und zeitgemäßem Luxus vor, die durch warme Naturmaterialien und ein innovatives Lichtkonzept unterstrichen wird. Gäste können sich unter anderem auf einen modernisierten, über 2.000 Quadratmeter großen Spa-Bereich mit Außenflächen und Pools, erlesene gastronomische Angebote und 127 vollständig neu gestaltete Zimmer und Suiten freuen. Das Investitionsvolumen beträgt 40 Millionen Euro.