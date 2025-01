Seit 1969 ist das Ringhotel Forellenhof in Walsrode in der Lüneburger Heide fest in Familienhand und wird mittlerweile in der 3. Generation geführt. Nils und Jessica Fuhrhop haben nun einen mutigen und beeindruckenden Schritt gewagt: Mit einer Investition von insgesamt 10 Millionen Euro haben sie einen modernen Neubau geschaffen, der 36 neue Zimmer sowie einen 800 Quadratmeter großen Wellnessbereich umfasst. Dieser bietet nicht nur Hotelgästen, sondern auch als Day Spa der gesamten Region eine wertvolle Bereicherung. Das Areal umfasst unter anderem einen neuen Pool, drei Behandlungskabinen sowie drei verschiedene Saunen, eine davon im Außenbereich. Das vielfältige Angebot an Fitness- und Yogakursen, wie zum Beispiel das innovative „Jogy & Beats“, setzt neue Maßstäbe.