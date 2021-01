Das Wetter ist schlecht, die Laune auch. Letzteres können Sie ganz schnell ändern, wenn Sie etwas Zeit einplanen und Muße dazu: Wie wäre es mit einem vollkommen relaxten Home-Spa-Tag? Dabei meine ich nicht, mal eben schnell für eine halbe Stunde auf die Yoga-Matte oder die Maske, die Sie sich immer mal beim Bügeln nebenbei auftragen. Nein, ich denke da eher an mindestens vier bis fünf Stunden Zeit ganz für sich allein. Holen Sie Ihren Lieblings-Kapuzenpulli, die gemütlichen Leggings oder den super flauschigen Bademantel aus dem Schrank. Jetzt brauchen Sie noch ein paar Kerzen, gern die mit Ihrem Lieblingsduft, eine Tasse Ihres Lieblingstees, wahlweise heiße Schoki oder gar ein Glas Champagner. Und dann: ab ins Badezimmer! Ach – und sicherheitshalber das Schild „Bitte nicht stören“ von außen an die Klinke hängen.

So ein Beauty-Day soll nicht nur der Schönheit dienen, sondern auch für Tiefenentspannung sorgen. Duftkerzen zum Beispiel mit beruhigend wirkenden Essenzen wie Lavendel, Vanille oder Orange stimmen positiv. Zu guter Letzt, aber kein Muss: Musik. Mit ihr haben wir den direkten Draht zu unseren Emotionen. Und mit der richtigen Playlist kommt die gute Laune von ganz allein.

Neben der Haar- und Hautpflege gehören zu einem perfekten Home-Spa-Tag auch Maniküre und Pediküre. Sie haben alle Utensilien zusammen? Sehr schön, dann kann es ja jetzt losgehen. Meine Empfehlung: erst das Gesicht, dann der Körper. Heißt: eine gründliche Reinigung, bei trockener Gesichtshaut gern mit einem Reinigungsöl. Anschließend ein sanftes Peeling, um die abgestorbenen Hautschüppchen zu entfernen. Ein Enzympeeling ist bei trockener, sensibler Haut genau das richtige. Mit lauwarmem Wasser abspülen, mit Gesichtswasser erfrischen und dann Ihre Lieblingsmaske aufs Gesicht auftragen.

In der Zwischenzeit ist auch das Badewasser bereit. Jetzt noch den passenden Zusatz auswählen. Ein cremiges Milchbad beispielsweise oder duftendes Ölbad. Tipp: erst mit einem Peelinghandschuh sanft über den gesamten Body streichen und dann in die Wanne. Herrlich, oder? Stress und Ärger sind im Nu verflogen. Nach dem Bad unbedingt die Haut eincremen und sich dabei ruhig etwas Zeit lassen. Raue Stellen am Ellenbogen und den Knien bekommen eine Extraportion Creme und Zuwendung. Eingehüllt in Bademantel oder die gemütliche Loungewear ab aufs Sofa, ein Buch lesen, ruhen. Und einfach mal nichts tun und die Gedanken frei wandern lassen – eben Verwöhnprogramm für Körper und Seele deluxe.

