Maria Galland Paris International holt Gabriele Medingdörfer als neue CEO

Seit dem 01. Oktober 2024 ist Gabriele Medingdörfer Managing Director/CEO der Maria Galland Paris Gruppe weltweit. Die 57-jährige Beauty-Expertin wird in ihrer neuen Funktion vom Headquarter in München aus die strategische Weiterentwicklung der renommierten Kosmetikmarke weiter vorantreiben.

„Wir freuen uns, dass wir mit Frau Medingdörfer eine ausgesprochene Führungspersönlichkeit gefunden haben, die eine langjährige Expertise in den Bereichen Geschäftsführung, Marketing und Vertrieb mitbringt. Ich bin überzeugt davon, dass sie die Marke Maria Galland Paris weltweit auf ein neues Niveau führen wird und wir unseren geplanten Wachstumskurs fortsetzen können“, so Dr. Stefan Koch, CEO der Klosterfrau Gruppe.

Gabriele Medingdörfer verfügt über langjährige Erfahrung in der Kosmetikbranche. So war sie für Estée Lauder und weitere namhafte Marken wie M.A.C. Cosmetics und Tom Ford Beauty Deutschland tätig. Bei L’Oréal hatte sie unter anderem die Position Group Product Manager in der Division Garnier inne. www.mariagalland.com